信昌化工林園廠全面裁撤！近百員工被迫優退　勞工局將勞檢

▲信昌化工林園廠區傳出員工幾近裁撤。（圖／翻攝自Google地圖）



記者許宥孺／高雄報導

石化產業獲利低離，國民黨高雄市議員邱于軒近期接獲陳情，指位於林園工業區的「信昌化工」幾近全面裁撤，受影響員工在毫無準備之下，面臨資遣或被迫離職，她要求勞工局為職員爭取合理保障。勞工局則回應，將介入勞檢，若有違法裁員將依法裁罰。

議員接獲陳情，要求勞工局提出具體作為

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱于軒表示，石化業景氣下行早已不是短期現象，面對中國產能過剩、國際訂單縮減，加上國內設備老舊、更新成本高昂，企業壓力不斷累積，部分廠商選擇停工或縮編因應。在她選區內，信昌化學、長春石化大發廠、大連化工高雄廠與大發廠，近期陸續傳出要求員工優離、優退的情形。

邱于軒指出，其中「信昌化工」幾近全面裁撤，預計資遣近百名員工，其餘工廠也開始逐一約談員工要求資遣，造成高度不安。她接獲大量勞工陳情，許多家庭正背負房貸、撫養子女、照顧長輩的多重壓力，卻在毫無準備下，面臨資遣或被迫離職，對未來充滿無助。

▲邱于軒議員（左2）要求勞工局提出具體作為。（圖／記者許宥孺翻攝）



邱于軒認為，這不只是單一企業的問題，而是產業轉型下，勞工保護是否到位的公共議題，要求勞工局應介入調查資遣程序是否合法、是否依法通報，以及轉職協助、職訓銜接與生活支持是否到位，盼市府位勞工爭取合理保障與過度支持。

基層勞工的悲鳴：上有老下有小，被迫簽字的心酸

「我們根本不想離職，只想好好做到退休。」一名信昌化工員工悲憤表示，公司於1月5、6日無預警召開說明會，隨即要求員工在短時間內決定是否簽署優退、優離文件。員工透露，面對公司長期虧損，續留恐面臨優惠離職賠償都拿不到的困境，在房貸、車貸與撫養老小的壓力下，沒有辦法只能簽署同意書，目前僅少部分同仁沒有簽，「整間公司縮減人力幾乎把員工都弄光了」。

勞工局尚未接獲調解申請，將加強勞動檢查

高雄市勞工局表示，去年12月下旬已掌握信昌林園廠產線停擺2個月，有可能陰虧損或業務緊縮，而可能損及勞工勞動條件或工作權，12月31日由副局長率業務主管入廠訪談管理幹部，要求事業單位如調整營運規劃，應以保障勞工權益維修先考量。

勞工局指出，信昌公司在1月5日由總公司主管至廠區與員工溝通公司營運狀況，並提出部分人力留任、轉調、優退、優離等人力調整方案，截至1月23日止，尚未接獲當事勞工因此申請勞資爭議調解案件。

為保障勞工權益，勞工局強調，將派員至信昌林園廠等事業單位進行勞動檢查，如查有事業單位非有法定事由，而片面終止勞動契約、損害應有勞動權益，或有未經勞工同意且違反勞基法所定調動五原則，片面調動工作地或工作內容，均將依法裁罰並予糾正。另勞檢處已入場加強檢視廠區停止作業期間相關設備、管路安全維護狀況，確保場域安全。