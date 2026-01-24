快訊／中共中央軍委副主席張又俠落馬！央視：涉嫌嚴重違紀違法

▲中共中央軍委副主席張又俠。（圖／翻攝央視軍事頻道）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《央視》24日下午報導，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。

張又俠日前缺席在中央黨校舉行的「省部級主要領導幹部研討班」的開班儀式後，海外網路上就瘋傳他落馬，甚至「全家被抓」的消息，但一直未獲證實。

▼中共中央軍委委員劉振立。



張又俠長期在解放軍系統任職，曾歷任總裝備部部長、中央軍委裝備發展部部長等要職，並曾參與1979年對越作戰，具備實戰經驗；同時，他也是典型的「紅二代」將領，父親為中共開國將領張宗遜，使其在軍中長期被視為政治背景深厚的重量級人物。

近年中共持續推動軍隊反腐行動，包含前中央軍委副主席何衛東、前國防部長李尚福、前國防部長魏鳳和等多名高階將領先後落馬，使張又俠一度成為解放軍僅存的唯一一名政治局委員；如今張又俠也證實落馬，意味著解放軍高層核心人事已經歷一輪全面整肅。

此外，查看中共領導機構的官網也可發現，張又俠、劉振立的名字已經消失，中央軍事委員會一欄只剩下主席習近平、副主席張升民兩人。

▼張又俠、劉振立證實落馬，名字已從官網上消失。


