大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／中共中央軍委副主席張又俠落馬！央視：涉嫌嚴重違紀違法

▲▼ 2023.10.28 張又俠會見蒙古軍方代表，參加香山論壇 。（圖／翻攝 央視軍事頻道）

▲中共中央軍委副主席張又俠。（圖／翻攝央視軍事頻道）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《央視》24日下午報導，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。

張又俠日前缺席在中央黨校舉行的「省部級主要領導幹部研討班」的開班儀式後，海外網路上就瘋傳他落馬，甚至「全家被抓」的消息，但一直未獲證實。

▼中共中央軍委委員劉振立。（圖／記者任以芳攝）

▲▼《反國家分裂法》20周年座談會，中共中央軍委委員劉振立。（圖／記者任以芳攝）

張又俠長期在解放軍系統任職，曾歷任總裝備部部長、中央軍委裝備發展部部長等要職，並曾參與1979年對越作戰，具備實戰經驗；同時，他也是典型的「紅二代」將領，父親為中共開國將領張宗遜，使其在軍中長期被視為政治背景深厚的重量級人物。

近年中共持續推動軍隊反腐行動，包含前中央軍委副主席何衛東、前國防部長李尚福、前國防部長魏鳳和等多名高階將領先後落馬，使張又俠一度成為解放軍僅存的唯一一名政治局委員；如今張又俠也證實落馬，意味著解放軍高層核心人事已經歷一輪全面整肅。

此外，查看中共領導機構的官網也可發現，張又俠、劉振立的名字已經消失，中央軍事委員會一欄只剩下主席習近平、副主席張升民兩人。

▼張又俠、劉振立證實落馬，名字已從官網上消失。（圖／翻攝新華網）

▲▼張又俠落馬，資訊已從官網消失。（圖／翻攝新華網）

01/22 全台詐欺最新數據

相關新聞

何衛東、何宏軍等8人被罷免全國人大代表職務

何衛東、何宏軍等8人被罷免全國人大代表職務

全國人大常委會今（27）日發表第十四號公告指出，曾任中央政治局委員、中央軍委副主席的何衛東，曾任中央軍委政治工作部常務副主任的何宏軍等8人被罷免全國人大代表職務。

中共中央軍委舉行新晉升上將軍銜儀式

中共中央軍委舉行新晉升上將軍銜儀式

何衛東落馬　張又俠：堅決防止做「兩面人」

何衛東落馬　張又俠：堅決防止做「兩面人」

張又俠、張升民同出席　強調貫徹「十五五」軍隊建設

張又俠、張升民同出席　強調貫徹「十五五」軍隊建設

習近平打破黨政運作慣例　蔡明彥：不信任年輕將領也未做接班布局

習近平打破黨政運作慣例　蔡明彥：不信任年輕將領也未做接班布局

