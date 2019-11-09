韓國瑜親手製作「帝王酥」　盼把宋瑋莉「宋進立法院」

▲韓國瑜基隆傾聽之旅，拜訪珍味香餅家。（圖／記者張榮恩攝）



記者楊蕓／基隆報導

國民黨總統參選人韓國瑜9日傾聽之旅前進基隆，下午到暖暖知名餅店「珍味香餅店」體驗製作名產「帝王酥」，在餅店老師傅的帶領下，從捏製麵糰、包餡、桿麵皮等步驟，都親手嘗試，旁人稱讚韓國瑜手藝不錯，韓國瑜幽默表示，可能平常都有在做家事，所以才能很快上手。

隨後，韓國瑜前往基隆慶濟宮上香祈福，由於是在基隆最後一個公開行程，大批支持者從廟前廣場擠到對街，每個人都高舉手機，就是希望能目睹韓國瑜本人，現場氣氛相當震撼與熱絡。

韓國瑜參拜後致詞提到，廟宇參拜祈求風調雨順、國泰民安，風調雨順靠老天爺，國泰民安則得靠自己，若國不泰、民不安，是自己努力不夠，也可能是領導的問題。韓國瑜並向基隆鄉親喊話，明年大選，票投國民黨立委參選人宋瑋莉與韓國瑜，他們會一起為基隆的發展、台灣的前途、與中華民國的未來努力打拼。

韓國瑜9日於基隆市進行傾聽之旅，共有6個公開行程。上午10點出席韓國瑜、宋瑋莉聯合競選總部成立大會，11點前往國瑜加油站加油打氣，緊接著11點10分出席青年座談，下午3點20分參拜聖安宮，並於會後接受媒體聯訪，4點10分拜訪珍味香餅家，4點50分參拜慶濟宮。