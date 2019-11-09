趙少康揭參選2好處：宋楚瑜自知選不上…　但一定會出來選總統





▲宋楚瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

2020總統大選在即，根據《ETtoday新聞雲》掌握最新消息，親民黨主席宋楚瑜將於13日宣布參選總統。而政論節目主持人趙少康8日也發表看法，認為宋楚瑜一定會出來選，還分析宋楚瑜明知道選不上，仍出來選的2大好處。

趙少康表示，當大家都說宋楚瑜不會出來選的時候，他就覺得宋楚瑜會出來，因為若宋楚瑜不出來選，那「親民黨怎麼辦？」不過「我想宋楚瑜也知道總統選不上的，他不可能選上！」宋楚瑜上上次跟前總統馬英九競爭時，馬英九拿了689萬票，宋楚瑜僅拿36萬票；但上次朱立倫拿381萬票，宋楚瑜拿了157萬票，所以給了宋楚瑜很大的鼓舞。

趙少康說，宋楚瑜出來選有兩個好處，第一個是「可以有錢」，因為政黨拿到3.5％選票，就可以有政黨補助金，一年有好幾千萬，對一個政黨來說不無小補！畢竟親民黨沒幾個民意代表，也沒幾個立委，籌資並不容易。第二個好處是不分區，政黨票超過5％就可以分到2、3席不分區立委，「對一個政黨來講，有沒有立委也很重要！」

至於郭台銘是否會直接拿親民黨門票出來選？趙少康強調「沒有可能」，因為郭台銘不必靠親民黨，連署一定就足夠了，「我既然足夠，我幹嗎要蹭你？而且蹭了親民黨，還可能當選不了！」

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