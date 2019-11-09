韓國瑜憂潛艦國造　蔡陣營：先把功課做好！國防比征服宇宙重要

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜9日表示，對潛艦國造「擔憂」，「如果政府說要造航空母艦呢？要登陸月球呢？這是不可能的。」對此，蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄回擊，國防自主守護台灣，比征服宇宙重要，建議韓國瑜討論類似議題前，先把功課做好。

阮昭雄表示，潛艦國造是台灣推動國防自主最重要的一環，不僅將助益我國水下戰力的建構，在整體國防產業的發展上，更具非凡的意義。

「國政更複雜於市政！」阮昭雄說，國防自主守護台灣，比征服宇宙更重要，也更實在，「建議市政表現全國最後的韓市長在討論類似議題之前，先把功課做好」。

▲蔡英文日前主持「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／記者林銘翰攝，下同）

阮昭雄指出，台灣具有相當規模的國防需求，總統上任以來，就將國防產業外列為重要的策略產業，讓國防自主的動力成為經濟成長與產業技術創新的火車頭，帶動廠商投入尖端科技研發，提供本土企業、人才成長的舞台。

阮昭雄舉例，不久前就完成自力研發的新一代高級教練機，同時也帶動超過一百家以上航太廠商的產業能量提升，與數千個高階研發的工作機會。

阮昭雄提到，目前潛艦國造的各項工作進度順利，產業的投入與人才的參與也正有規模的進行，「韓市長在高雄市的治理表現證明，再多的話術，都無法掩蓋基本功的不足，這才是韓市長現在應該先擔憂的」。

此外，海軍司令部9日也表示，潛艦國造是政府重要政策，在立法院與監察院的監督執行下，目前進展順利，於2024年下水期程不變，「潛艦國造絕非假議題」。

►白白胖胖也是一種美