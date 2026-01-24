幕後／府院級王牌或政治明星？　綠台北市長難產小雞也焦慮

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／府院級王牌或政治明星？　綠台北市長難產恐衝擊北台灣選情

▲▼民進黨立委王世堅（左）、行政院副院長鄭麗君（中）、行政院院長卓榮泰（右）。（ETtoday資料照）

▲民進黨立委王世堅（左）、行政院副院長鄭麗君（中）、行政院院長卓榮泰（右）。（ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

距離2026大選不到一年，三個台南市、高雄市、嘉義縣初選完成後，民進黨選對會進入「深水區」，思考由誰對決台北市長蔣萬安，選對會盤點階段，從吳怡農主動表達意願，到苗博雅、王世堅、鄭麗君、吳思瑤、林右昌、卓榮泰等人屢被點名，卻始終等不到人選一錘定音，北市綠營母雞難產、小雞焦慮，最終人選若無法牽制蔣萬安，甚至憂心選情外溢，直接衝擊北基桃宜，讓北台灣全盤皆輸。

在台南市、高雄市、嘉義縣初選作業完成且正式提名後，民進黨選對會接下來要處理台北、桃園提名問題，並預計在農曆年前提名完畢，尤其北市提名陷入僵局，唯一主動表態的吳怡農聲量急速消風、被點名的綠委吳思瑤、前秘書長林右昌也都表態不選，另外還有綠委王世堅、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君被點名，但都是「有意參選者實力不足、被看重可參選者意願不高」的狀態。

綠委吳思瑤一度呼聲最高，也傳出總統賴清德不斷點名勸進，但吳意願不高，最終接下民進黨政策會執行長，負責黨團跟政院的協調，也側面宣告不會參與台北市長選戰；林右昌則是爭取新北市長失利後，被點名可轉戰台北市長，但本人多次否認，相關消息同樣無疾而終。

王世堅人氣高　跟民進黨距離遠反而成優勢

台北市長人選討論始終只聞樓梯響，隨著蔣萬安已經起步，綠營小雞也越來越焦慮。而黨內的討論，也開始圍繞在三個人名，王世堅、卓榮泰、鄭麗君。王世堅具高知名度，街頭巷尾跑行程都是人氣滿滿，在大環境對民進黨不利狀況下，王也是少數在網路評價頗為正面的民進黨籍政治人物，雖然幾乎每周中常會前受訪時，王世堅都要再否認一次參選台北市長傳聞，更稱政治生涯最終站就在立法院。

然而，仍有派系持續勸進王世堅，而王在地方行程滿檔、且始終維持高聲量，仍被視為選將之一，有黨內人士認為，從贏面來看，「確實提名王世堅機會比較大」，第一、可以避免太早消耗掉鄭麗君這張好牌；第二、他的選戰風格可以絆住蔣萬安；第三、王世堅確實是檯面上人選中，對台北市政最嫻熟的人。

該人士指出，王世堅的形象「離民進黨比較遠」，在台北惠是優勢之一，若推派王世堅，至少不會讓蔣安心北趴趴走、四處輔選外溢，但選戰時要考量的部分，反而就不是如何拓展選票，而是如何說服自家支持者歸隊。

若請出「府院級人物」決戰北市　卓揆可力保基本盤

但要對決蔣萬安，黨內也有應該請出「府院級人物」的聲音，卓榮泰的名字也出現在這波討論中，去年11月立法院會，藍委謝龍介質詢時曾神秘兮兮表示，自己接到極機密訊息，「明年你會參選台北市長？」卓榮泰連連否認「我絕對不會是台北市長候選人」，謝龍介也追問，若是總統兼任黨主席賴清德堅持徵召？「我很了解賴清德，我覺得清德兄最後一定會徵召你參選」。卓榮泰當時忍不住笑場回應，「好險你不是總統」。

對於傳言，卓榮泰矢口否認，更說自己會選台北市長，「但是是投票的人」。不過有派系人士認為，傳言應該不是空穴來風，卓榮泰受制朝野衝突，也許在閣揆位置上的表現，未必得到民眾認同，但仍累積一定政治能量，且卓揆勤勤懇懇更深受賴總統信任、幾度回應在野黨的方式也獲綠營支持者肯定，若投入市長選戰，雖未必有選戰爆發力，但至少能力保基本盤。

「夢幻名單」是鄭麗君　台美關稅一戰成名

而黨內認為最強的夢幻名單，是行政院副院長鄭麗君。早在對美關稅取得斐然成績前，鄭麗君就多次被外界點名參選台北市長，但鄭麗君日前出席台美關稅談判說明記者會時說，「這是考古題，我已經應該回答超過10年了，過去我的回答都算數，我是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人」。而鄭麗君過去被問到相關議題，都是一貫回應沒有規劃。

鄭麗君在過去文化部長任內，就獲得朝野好評，這次關稅談判更是一戰成名、風頭正健，雖然鄭本人始終否認，但黨內只要談論台北市長選戰，就一定會提到鄭麗君，黨內人士認為，鄭麗君形象好、累積足夠政治資本，行事風格也像前總統蔡英文，甚至有能力外溢選區，拉抬整個北台灣選情，如果鄭麗君願意投入台北市長選戰，絕對在好不過。

然而，黨內對優秀政務官投入選戰有「PTSD」，該人士坦言，上次前衛福部長陳時中參選台北市長效果不佳，還被抹得一身黑，政治明星入場卻像犧牲打一樣被消耗掉，何況鄭麗君不是沒有能力更上一層樓的人，若決定要推派鄭，包含整個競選團隊在內，選戰過程要步步為營、絕對不能犯錯，讓鄭麗君能保有她的政治資本。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬克宏「墨鏡戰川普」全球瘋搶！股價狂噴74%　價格曝光
立院會期倒數法案清倉　在野5大爭議修法一次看
經過都摸一下！看霍諾德爬101　民眾「試抓看看」笑了
化工廠全面裁撤！近百員工被優退　勞工局將勞檢
1400半套5女被逮！　嫖客「被冷凍」超尷尬姿勢曝
快訊／中共中央軍委副主席張又俠落馬！　央視：涉嚴重違紀違法
B2爆《康熙》當初解散原因　小S也說好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／府院級王牌或政治明星？　綠台北市長難產小雞也焦慮

接見美國挺台參議員蓋耶哥　林佳龍：台美把互補優勢變成共同韌性

台中市長藍綠民調拉近　藍營基層喊話黨中央：快刀斬亂麻

「土方之亂」燒北市釀工程停擺　王欣儀籲北市府「快自救」

新北若三腳督戰不利李四川　郭正亮：藍營要好好處理與白營關係

新竹市發錢了！高虹安送出首份5千元紅包　全市實體發放逾19億

「美國需要台灣製造力量」　林右昌談台美關係：互相支持是雙贏

就等鄭麗君點頭參選北市長？　段宜康暗示：大家心裡有數

柯建銘表態續任總召　藍黨團：沒他議事攻防上相對沒那麼犀利

強渡關山？立院會期倒數法案清倉　在野5大爭議修法內部歧見一次看

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

幕後／府院級王牌或政治明星？　綠台北市長難產小雞也焦慮

接見美國挺台參議員蓋耶哥　林佳龍：台美把互補優勢變成共同韌性

台中市長藍綠民調拉近　藍營基層喊話黨中央：快刀斬亂麻

「土方之亂」燒北市釀工程停擺　王欣儀籲北市府「快自救」

新北若三腳督戰不利李四川　郭正亮：藍營要好好處理與白營關係

新竹市發錢了！高虹安送出首份5千元紅包　全市實體發放逾19億

「美國需要台灣製造力量」　林右昌談台美關係：互相支持是雙贏

就等鄭麗君點頭參選北市長？　段宜康暗示：大家心裡有數

柯建銘表態續任總召　藍黨團：沒他議事攻防上相對沒那麼犀利

強渡關山？立院會期倒數法案清倉　在野5大爭議修法內部歧見一次看

陸劇男神雪中擁吻爆紅女星！一路親回家「轉圈牆咚」激烈到出意外

台南市勞工局曾文園區開辦生活花藝課程　學員親手創作美學新體驗

SGA轟47分白搭　雷霆爆冷輸球無緣破勇士單季73勝紀錄

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！股價狂噴74%　價格曝光

「寵物易誤食清單」懶人包　百合花、肥料都上榜居家用品超常見

開基玉皇宮五度贊助監護兒少添新衣　黃偉哲感謝民間攜手關懷弱勢

成軍13年...冰球樂團「首唱北流1分鐘售完」宣佈加場卻道歉：不是故意的

險遭輾過！宜蘭83歲婦過馬路遭超載聯結車撞倒　駕駛肇逃被逮

幕後／府院級王牌或政治明星？　綠台北市長難產小雞也焦慮

永別了時尚大師！ 安海瑟薇送Valentino最後一程

當接到推銷電話時...

政治熱門新聞

桃園婦倒垃圾遭夾殺奪命　張善政親赴慰問

開第一槍！王世堅呼籲柯建銘交棒　「時代不同應知所進退」

江熊一楓收押參選字跡若議　黨部：簽名屬實

台美關稅15%「傳產大振」　工總、商總都肯定談判結果

民眾黨6新兵2月上任　首位陸配立委李貞秀恐面臨「1年條款」

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

翁騎車撞傘兵慘遭後車輾斃　家屬求國賠750萬敗訴

沒有禁用行動電源　北捷：乘客使用會勸導制止

邱毅求助陸委會被回慢走不送？梁文傑回應了

搭捷運勿用行動電源？　藍議員曝：求證北捷是「宣導非禁用」

新加坡星光部隊傳撤台　專家：在試探底線

影／沈伯洋疑爆粗口轟藍委「他X智商低落」　粉專：一言不合人身攻擊

搭捷運勿用行動電源　北捷推安全新規

要求賴清德赴立法院國情報告1.25兆軍購　藍白挾人數優勢表決通過

更多熱門

相關新聞

基隆勇消詹能傑2／3公祭　卓揆赴靈堂表敬

基隆勇消詹能傑2／3公祭　卓揆赴靈堂表敬

基隆市日前發生暗夜火警，造成2死4傷，其中基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑因公殉職，消息震驚各界。行政院長卓榮泰今（24日）上午前往梵宇天閣詹能傑靈堂上香，向家屬致意，表達最高敬意與不捨，並承諾政府將全力協助家屬所需，未來也將精進救災制度與處理機制。

就等鄭麗君點頭參選北市長？　段宜康暗示：大家心裡有數

就等鄭麗君點頭參選北市長？　段宜康暗示：大家心裡有數

柯建銘表態續任總召　藍黨團：沒他議事攻防上相對沒那麼犀利

柯建銘表態續任總召　藍黨團：沒他議事攻防上相對沒那麼犀利

北捷禁用行充惹議　陳宥丞轟蔣萬安：一貫突襲式政策讓人無所適從

北捷禁用行充惹議　陳宥丞轟蔣萬安：一貫突襲式政策讓人無所適從

連日陪陳亭妃造勢　王世堅：紅花要有綠葉相襯「我充其量是野草」

連日陪陳亭妃造勢　王世堅：紅花要有綠葉相襯「我充其量是野草」

關鍵字：

台北市長民進黨王世堅鄭麗君卓榮泰2026選戰蔣萬安關稅

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面