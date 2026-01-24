幕後／府院級王牌或政治明星？　綠台北市長難產小雞也焦慮

▲民進黨立委王世堅（左）、行政院副院長鄭麗君（中）、行政院院長卓榮泰（右）。（ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

距離2026大選不到一年，三個台南市、高雄市、嘉義縣初選完成後，民進黨選對會進入「深水區」，思考由誰對決台北市長蔣萬安，選對會盤點階段，從吳怡農主動表達意願，到苗博雅、王世堅、鄭麗君、吳思瑤、林右昌、卓榮泰等人屢被點名，卻始終等不到人選一錘定音，北市綠營母雞難產、小雞焦慮，最終人選若無法牽制蔣萬安，甚至憂心選情外溢，直接衝擊北基桃宜，讓北台灣全盤皆輸。

在台南市、高雄市、嘉義縣初選作業完成且正式提名後，民進黨選對會接下來要處理台北、桃園提名問題，並預計在農曆年前提名完畢，尤其北市提名陷入僵局，唯一主動表態的吳怡農聲量急速消風、被點名的綠委吳思瑤、前秘書長林右昌也都表態不選，另外還有綠委王世堅、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君被點名，但都是「有意參選者實力不足、被看重可參選者意願不高」的狀態。

綠委吳思瑤一度呼聲最高，也傳出總統賴清德不斷點名勸進，但吳意願不高，最終接下民進黨政策會執行長，負責黨團跟政院的協調，也側面宣告不會參與台北市長選戰；林右昌則是爭取新北市長失利後，被點名可轉戰台北市長，但本人多次否認，相關消息同樣無疾而終。

王世堅人氣高 跟民進黨距離遠反而成優勢

台北市長人選討論始終只聞樓梯響，隨著蔣萬安已經起步，綠營小雞也越來越焦慮。而黨內的討論，也開始圍繞在三個人名，王世堅、卓榮泰、鄭麗君。王世堅具高知名度，街頭巷尾跑行程都是人氣滿滿，在大環境對民進黨不利狀況下，王也是少數在網路評價頗為正面的民進黨籍政治人物，雖然幾乎每周中常會前受訪時，王世堅都要再否認一次參選台北市長傳聞，更稱政治生涯最終站就在立法院。

然而，仍有派系持續勸進王世堅，而王在地方行程滿檔、且始終維持高聲量，仍被視為選將之一，有黨內人士認為，從贏面來看，「確實提名王世堅機會比較大」，第一、可以避免太早消耗掉鄭麗君這張好牌；第二、他的選戰風格可以絆住蔣萬安；第三、王世堅確實是檯面上人選中，對台北市政最嫻熟的人。

該人士指出，王世堅的形象「離民進黨比較遠」，在台北惠是優勢之一，若推派王世堅，至少不會讓蔣安心北趴趴走、四處輔選外溢，但選戰時要考量的部分，反而就不是如何拓展選票，而是如何說服自家支持者歸隊。

若請出「府院級人物」決戰北市 卓揆可力保基本盤



但要對決蔣萬安，黨內也有應該請出「府院級人物」的聲音，卓榮泰的名字也出現在這波討論中，去年11月立法院會，藍委謝龍介質詢時曾神秘兮兮表示，自己接到極機密訊息，「明年你會參選台北市長？」卓榮泰連連否認「我絕對不會是台北市長候選人」，謝龍介也追問，若是總統兼任黨主席賴清德堅持徵召？「我很了解賴清德，我覺得清德兄最後一定會徵召你參選」。卓榮泰當時忍不住笑場回應，「好險你不是總統」。

對於傳言，卓榮泰矢口否認，更說自己會選台北市長，「但是是投票的人」。不過有派系人士認為，傳言應該不是空穴來風，卓榮泰受制朝野衝突，也許在閣揆位置上的表現，未必得到民眾認同，但仍累積一定政治能量，且卓揆勤勤懇懇更深受賴總統信任、幾度回應在野黨的方式也獲綠營支持者肯定，若投入市長選戰，雖未必有選戰爆發力，但至少能力保基本盤。

「夢幻名單」是鄭麗君 台美關稅一戰成名



而黨內認為最強的夢幻名單，是行政院副院長鄭麗君。早在對美關稅取得斐然成績前，鄭麗君就多次被外界點名參選台北市長，但鄭麗君日前出席台美關稅談判說明記者會時說，「這是考古題，我已經應該回答超過10年了，過去我的回答都算數，我是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人」。而鄭麗君過去被問到相關議題，都是一貫回應沒有規劃。

鄭麗君在過去文化部長任內，就獲得朝野好評，這次關稅談判更是一戰成名、風頭正健，雖然鄭本人始終否認，但黨內只要談論台北市長選戰，就一定會提到鄭麗君，黨內人士認為，鄭麗君形象好、累積足夠政治資本，行事風格也像前總統蔡英文，甚至有能力外溢選區，拉抬整個北台灣選情，如果鄭麗君願意投入台北市長選戰，絕對在好不過。

然而，黨內對優秀政務官投入選戰有「PTSD」，該人士坦言，上次前衛福部長陳時中參選台北市長效果不佳，還被抹得一身黑，政治明星入場卻像犧牲打一樣被消耗掉，何況鄭麗君不是沒有能力更上一層樓的人，若決定要推派鄭，包含整個競選團隊在內，選戰過程要步步為營、絕對不能犯錯，讓鄭麗君能保有她的政治資本。