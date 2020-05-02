「殺警案」爭議延燒　政院：盼鑑定納入多方意見，別讓醫生單獨承受壓力





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者張一中攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對「殺警案」爭議，行政院長蘇貞昌1日受訪時表示支持檢方依法上訴，同時提出思考是不是一個醫師的鑑定就夠了？政院官員強調，蘇貞昌說法是盼鑑定能納入多方意見，別讓醫生單獨承受壓力。

鐵路勇警李承翰去年在台鐵上處理逃票事件，卻遭刺身亡，近日法官判決出爐，兇嫌因「精神問題」判他無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年。

蘇貞昌受訪時強調對警方的支持，「我甚至於動用預備金給警察同仁第一線，能夠加強裝備保護他們，同時也加強訓練、讓執行更到位，但還是發生遺憾的事情。尤其這個判決更讓人失望而且錯愕，我們想這麼重大的刑案，是不是一個醫師的鑑定就夠了，我們想法官判決必有他的考量，台灣社會知道要尊重判決，可是如果這個犯罪者是因為故意或過失沒有治療，那這個故意或過失是不是也有責任，也是應該在判罪量刑上做參考。」

政院官員表示，蘇貞昌的說法，重點在盼鑑定能納入多方意見，別讓醫生單獨承受壓力，因此希望未來判決時能加入更多的醫療團隊進行，不要讓單一醫師來承擔責任。衛福部長陳時中在記者會中也提到，日後要成立委員會來處理相關案件，不會讓醫師單獨面對社會，兩者的概念是一樣的。

陳時中在1日的指揮中心記者會中提到，這次事件單一醫師要承受的壓力很大，但他的判斷都是秉持專業所學，程序上一點也沒有錯，大眾不應該就此責怪他。未來若順利成立專家委員會，除了精神醫師外，他也會考慮把病患、家屬、犯罪學專家等一併納入。

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