攀登前一晚也吃鼎泰豐　霍諾德特愛「巧克力小籠包」：狂吃8顆

霍諾德前一晚也是吃鼎泰豐。（圖／Mark Rober FB）



記者施怡妏／綜合報導

美國攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）日前完成徒手攀登台北101的壯舉，91分鐘成功攻頂，攀登過程透過Netflix直播，震撼全球。而直播主持人網紅馬克羅伯（Mark Rober）PO出影片，攀登前一晚與霍諾德享用鼎泰豐，還爆料霍諾德特愛「巧克力小籠包」，一口氣就吃了8顆。

霍諾德吃8顆巧克力小籠包

馬克羅伯（Mark Rober）在臉書貼出影片，當時正是挑戰攀爬的前一晚，與霍諾德剛吃完晚餐，並注意到霍諾德最後「一直在猛吃某樣東西」。霍諾德回應，自己吃了「各種不同的餃子（小籠包）」，而且在用餐尾聲又吃了「一大堆巧克力小籠包」。

馬克羅伯打趣說「據我統計，你大概吃了12個」，霍諾德立刻否認，笑稱「不，我覺得應該只有8個。」霍諾德說明「我這是在進行『醣原負荷法（Carb-loading）』，明天可是場硬仗。」

有趣的是，霍諾德在攀登前一晚，晚餐就選在鼎泰豐用餐；而在順利完成挑戰後，一行人同樣回到鼎泰豐慶功，並特別預訂私人包廂。據攝影指導Brett Lowell分享的限時動態，霍諾德昨晚是和太太、工作人員一起到鼎泰豐用餐，眾人圍著旋轉桌拍下趣味影片，並寫下「Things getting swirly at the celebratory dinner.」氣氛相當輕鬆。

事實上，在攀登活動之前，公關人員透露，霍諾德長期維持99%植物性飲食，偶爾才會吃一碗夏威夷碗（Poke Bowl）；此外，霍諾德非常喜歡餃子，在台灣期間常去鼎泰豐報到，品嘗素餃，「他很享受品嘗當地美食和各種素餃。」