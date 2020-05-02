快訊／殺警無罪50萬交保！嘉檢「2度抗告」4關鍵理由曝光

▲殺害勇警李承翰的鄭姓男子一審獲判無罪、50萬元交保。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者翁伊森、林昱萱／嘉義報導

鐵路勇警李承翰遇刺身亡，而下手的鄭姓男子因精神問題一審獲判無罪，並被諭知以50萬元交保。對此，檢方不服提起抗告，而高分院1日撤銷裁定，發回嘉義地院，但嘉義地院維持50萬元交保、追加7項條件。對此，由於地院未開庭，也未通知檢察官，檢方2度提出抗告。

鐵路勇警李承翰2019年7月處理逃票事件時，慘遭逃票的鄭姓男子持刀狠捅，經送醫搶救後仍是不幸宣告不治，引發社會嘩然。對此，嘉義地院一審因鄭男「精神問題」因此判他無罪、並諭知其50萬元交保，而檢方不服提起抗告，經台南高分院撤銷裁定發回嘉義地院後，地院仍諭令鄭嫌50萬元交保，限制住居，並追加7條件。對此，檢方於2日再度提起抗告。

對此，主任檢察官蔡英俊表示，「裁定未徵詢檢辯雙方意見，而且以停止羈押的規定，作為上訴期間具保附條件，適用法條錯誤。」而他也提到，「所附的條件也不足以擔保被告再犯及進入社區時民眾的恐慌。」

對此，嘉義地院發言人洪裕翔表示，剛剛收到檢察官對昨晚裁定不服的抗告狀，但因假日台南高分院無法受理，所以預計週一上午送去台南高分院。

檢察官再提抗告理由如下：

一、本件原裁定經臺灣高等法院臺南分院撤銷發回後，原審再次裁定准予被告具保50萬元後停止羈押，並限制被告住居，及命被告應遵守：「一、於具保後立即至本案精神鑑定之嘉義榮民醫院精神科就診，評估有無住院治療之必要；二、未住院期間，應每週一次前往醫療院所精神科就診，由醫師追蹤精神狀況，評估有無傷害他人或自己或有傷害之虞，及有無住院治療之必要；三、未住院期間，應每三個月一次至嘉義榮民醫院精神科就診，評估有無住院治療之必要；四、如經醫師診斷有住院治療之必要，應立即住院治療，不得拒絕；五、應依醫囑定時服用精神疾病藥物及接受治療；六、每週向本院陳報就診情形、治療結果及有無住院治療之必要；七、停止羈押期間，不得故意為刑事犯罪之行為」等事項，固非無見。

二、惟查，依臺灣高等法院臺南分院（以下簡稱臺南高分院）之撤銷發回意旨，亦肯認本件被告如經具保，可能造成人民恐慌、危害社會治安，是應採取必要措施，以確保被告不至於對社會安寧造成危害，並導致社會大眾恐慌。然而原審本次裁定仍僅命被告得以50萬元交保，其金額遠低於被告及其相關家屬所具有之財力，亦不足以確保被告日後再犯已屬不當。其次，觀諸原審本次裁定命被告應遵守上開事項之內容，均無強制執行力，亦缺乏即時監督機制。是被告獲得具保後，究竟有無確實自行前往醫療院所精神科就診？或於未住院期間每週一次前往醫療院所精神科就診？或於未住院期間每三個月一次至嘉義榮民醫院精神科就診？或依醫囑定時服用精神疾病藥物及接受治療？以上情形，原審均無從即時得知，又縱使能即時得知，亦無法直接強制被告就醫，甚至連是否能立即尋獲被告而再度執行羈押，均非無疑。再原審命被告於停止羈押期間，不得故意為刑事犯罪之行為乙項，亦屬了無實益之具保附加條件，均難達成上開確保被告不至於對社會安寧造成危害，並導致社會大眾恐慌之目的。另臺南高分院撤銷發回意旨，認應審酌被告精神狀況，依精神衛生法第41條以下之規定，將被告強制送醫，原審裁定竟僅命被告自行前往就醫，其不當之處如上所述，亦有違臺南高分院發回意旨。

三、羈押之被告經諭知無罪時，視為撤銷羈押，必俟不能具保、責付或限制住居時，方得繼續羈押，刑事訴訟法第316條固然定有明文。惟本件被告確有犯下殺警之重罪行為，殆無疑義，僅因原審認定被告符合刑法第19條之無責任能力事由，方而判決無罪。是被告之行為本質上乃係「有罪而無責」，與一般犯罪嫌疑不足之「無罪」實有不同，況且符合刑法第19條事由之被告，均屬罹患精神障礙或其他心智缺陷之輩，於犯下重大犯行而經一審判決後，豈可任其交保獲釋而回歸人群，造成人民恐慌、危害社會治安？因此，刑事訴訟法第316條未區分被告被宣告無罪之原因，而一律視為撤銷羈押，並令被告有機會得以具保、責付或限制住居，此應屬於立法上之疏漏。故本件為謀補救上開立法疏漏，實有由本署先依刑法第87條第1項之規定執行保安處分之監護宣告，而令被告入相當處所施以監護之必要，原審裁定未依刑事訴訟法第456條及保安處分執行法第4條第2項之規定以裁定將被告送由本署執行監護處分。是原審未裁定命被告於具保前應先接受本署之監護處分，亦有疏漏。

四、再依據刑事訴訟法第101條之1、之2之規定，原審裁定前需經訊問被告及讓檢察官、辯護人就具保要件表示意見，本件屬社會矚目案件，原審竟捨此而不為，其裁定已有疏漏。況新增之7項被告應遵守事項援引刑事訴訟法第116條停止羈押之規定，與本件係撤銷羈押，於上訴期間命具保之規定不符，其適用法律亦有不當。