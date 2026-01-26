八德外役監攜手更生保護會　舉辦面對面懇親活動盼強化家庭連結

▲八德外役監獄於115年1月25日舉辦「春節面對面懇親活動」。（圖／八德外役監獄提供，下同）

記者郭運興／台北報導

農曆春節將至，八德外役監獄表示，為落實人道關懷精神，讓收容人在歲末年終之際仍能感受親情溫暖與社會支持，本監於115年1月25日舉辦「春節面對面懇親活動」，透過溫馨且具意義的互動機制，紓解收容人長期思親之情，強化家庭支持力量，期盼在親情陪伴下，協助收容人穩定情緒、重建自我認同，以更正向的態度迎向未來人生。

八德外役監指出，活動當日雖逢寒流來襲、氣溫偏低，家屬參與熱情不減，共計38位收容人與78位家屬到場參與。當家屬陸續進場，收容人見到久違的親人，臉上難掩期待與感動，彼此關懷問候、低聲叮嚀之聲此起彼落，展現深厚的親情連結，為長期服刑生活注入重要的情感支持。

八德外役監表示，為提升活動溫度與包容性，該監特別規劃專屬兒童閱讀與遊憩空間，設置讀書角、繪本及安全友善的遊戲區，讓隨行孩童能自在遊戲、安心閱讀，減輕家庭參與懇親活動的壓力，也透過親子自然互動，彌補因服刑所造成的家庭連結斷裂，使整體會場洋溢尊重、關懷與希望的氛圍。

收容人阿吉表示，看到妻子在寒流中仍特地前來探視，內心充滿感動與愧疚，也更加體會家人長期支持的珍貴。他坦言，過去因一時偏差誤入歧途，讓家人承受壓力與擔憂，但這次面對面懇親的陪伴與對話，讓他重新省思人生方向，並下定決心在未來以實際行動改變自己，回報家人的信任與等待。這份不離不棄的親情，成為他持續向前、努力自新的重要力量。

八德外役監提到，另為提升家庭安全意識，該監亦同步辦理反詐騙宣導，提醒收容人及其家屬留意常見詐騙手法，守護家庭與財產安全。

八德外役監指出，活動中，更生保護會桃園分會吳書嫻主任簡要向收容人及家屬說明更生保護、就業與生活扶助等社會資源，協助提前建立復歸社會之支持連結。活動結束前並安排致贈春聯予收容人家屬，不僅傳遞新春祝福，也藉由書法文化的薰陶，展現該監重視教化與人文關懷的用心。

八德外役監典獄長黃鴻禧強調，面對面懇親活動有助於維繫家庭情感、穩定收容人情緒，未來機關將持續結合社會資源，推動多元家庭支持措施，陪伴收容人逐步成長與轉化，為順利復歸社會奠定基礎。