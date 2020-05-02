影／蘇貞昌重話回應「殺警無罪」：失望錯愕，一個醫生鑑定就夠了？

記者蔣婕妤／台北報導

鐵路勇警李承翰去年在台鐵上處理逃票事件，卻遭刺身亡，近日法官判決出爐，兇嫌因「精神問題」判他無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年。接續總統蔡英文1日表示支持檢方依法上訴，行政院長蘇貞昌2日受訪時也說了重話，強調對判決結果感到失望錯愕。





▲蘇貞昌視察1988紓困振興專線暨1955勞工紓困專線客服中心。（圖／記者張一中攝）

蘇貞昌表示，過去一年來，行政院提案修法也得到立院支持，例如修刑法、槍砲刀械管制條例、譬如增加很多的警力跟配備，這一切都是要讓警察更有利維持治安執法，尤其是對於在鐵路車廂執法警察，他們使用警械要另外一種設計，自己甚至動用預備金給警察同仁作為第一線加強裝備。

蘇貞昌說，不過，還是發生遺憾的事，「這個判決讓人失望錯愕，我們想這麼重大刑案，是不是一個醫師鑑定就夠了？」

蘇貞昌指出，法官判決必有他的考量，台灣社會知道要尊重判決，但如果犯罪者因為故意或過失沒有治療，故意過失是不是也有責任？也是應該在判罪上做參考。自己也是學法律的人，法庭判決跟學生課堂演修辯論不太一樣，司法是社會最後一到防線，職權有掌權的官們，也是為社會守住最後一到防線，就好像防疫不容有破口，如果趴趴走可以強制隔離，同樣如果因為有病判無罪，那應該有病也要強制治療，才能堵住缺口。

蘇貞昌感嘆，否則的話大家都憂心，社會會譁然也是必然，「這個案子我還是如蔡總統所說，支持檢方依法上訴，循法制社會法治程序，不過還是有這一方面思考，希望各界 大家一起，讓我們台灣各方面一起努力守住這個社會，大家才能安全。」

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