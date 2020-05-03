殺警案法庭攻防內幕！檢問「如果是親友，你還會不會殺」　嫌：不會

▲檢方不斷主張鄭嫌犯案時還有識別能力。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

鄭姓男子刺殺鐵路警察李承翰致死，因思覺失調症被嘉義地方法院判無罪，裁定50萬元交保，也引發法院和檢方鬥法。檢方透露，曾問被告「如果是親友還會不會行兇」，被告回答「不會」，代表被告是有識別能力。且檢方也建議能多一家醫院來鑑定，但不被合議庭採納，檢方說，法官只相信鑑識報告。而檢方二度抗告，台南高分院預計3日公布結果。

檢方不服嘉義地院讓鄭嫌交保，因此向台南高分院提起抗告；而高分院認為，得確保被告不會危害社會，1日將原裁定撤銷發回地院；地院仍維持50萬元交保，但追加7項條件。對此，李母拿同樣也是遭罹患思覺失調症嫌犯殺害的小燈泡當例子，要地院別讓鄭交保，「真的，我也不能接受…反正不能讓他出來就對了。」

▼嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊受訪。（圖／東森新聞）

鄭嫌一審獲判無罪，當時在法庭上，檢方不斷主張嫌犯犯案還有識別能力。嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊說，曾問被告在行凶過程當中的心路歷程，如果假設是他的親友的話，他會不會殺，「他明確告訴公訴檢察官說『不會』，他識別能力沒有完全喪失。」

鄭嫌能判斷不殺家人，讓檢方堅信還能辨別；不過，法官仍認為，被告是妄想症才殺人。檢方為說服法官，找證人要求看見監視器畫面，且希望能再找一家醫院鑑定被告狀況。蔡英俊說，法院只有相信鑑定報告，他們建議找另外一家醫院做鑑定，但合議庭不採納。

地院認為，鄭嫌犯罪當下妄想有人要害他，且受到刺激做出反應；且鄭嫌和小燈泡案不同，王景玉是預謀找弱小對象下手。而地院二度裁定鄭嫌交保，檢方二度提起抗告，台南高分院預定3日會做出裁定結果。

▼李母盼法官別讓鄭嫌交保。（圖／東森新聞）