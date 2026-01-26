　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨內互打！黃守仕再點名黃國昌金釵　怒轟誰先傷害民眾黨聲譽

▲黃守仕。（圖／翻攝自Facebook／黃守仕）

▲黃守仕。（圖／翻攝自Facebook／黃守仕）

記者郭運興／台北報導

有意投入新北金山萬里議員選舉的民眾黨汐止區主任、黨代表黃守仕今（26日）發出退選聲明，文中點名遭主席黃國昌四金釵之一的「陳語倢」抹黑攻擊，自己忍無可忍，決定退出議員黨內初選。稍早，黃守仕再度貼出截圖點名陳語倢，她表示，黨內有意角逐汐金萬選區市議員，僅本人和陳語倢。陳語倢直播中直指的對手，不就是指她本人嗎？難道陳語倢還能說出另有其人嗎？試問是誰先傷害民眾黨聲譽？

黃守仕今早發出「退選聲明」表示，兩年前，她開始擔任民眾黨汐止區主任，深耕自小成長31年的家鄉，舉辦過線上線下60多場活動，未曾停歇；協助在地民眾解決各種問題，不曾間斷。半年多前，吸取在地服務的經驗，決心投入汐止金山萬里議員選舉，持續在地經營，勤跑基層。今日，她卻要忍痛退出黨內初選。

黃守仕點名名，1月11日陳語倢直播，影射她攻擊其孩子，及未婚生子的人身攻擊，但卻無法提出「舉證」，造假訊息，接連不斷，惡意攻擊，接踵而來！其團隊更在社群媒體，不斷批評抹黑她。另外，line還有「反守仕社群」，至於是誰成立，頗耐人尋味。

黃守仕強調，為黨內團結，自己深知相忍為黨，但面對含沙射影，不明抹黑，自己已忍無可忍，身心俱疲，萌生退意，故決定退出民眾黨汐止金山萬里選區市議員黨內初選。

稍早，黃守仕再度貼出多張陳語倢直播截圖表示，今早自己宣布退選後，謝謝很多朋友的關心，並詢問1月11日陳語倢直播的內容，雖未指名道姓，但不代表可影射抹黑！

黃守仕強調，黨內有意角逐汐金萬選區市議員，僅本人和陳語倢。陳語倢於直播中，直指的對手，不就是指她本人嗎？雖未指明道姓，但對象明顯可見，難道陳語倢還能說出另有其人嗎？試問是誰先傷害民眾黨聲譽？為以昭公信，自己截錄該影片，供各界評斷。

▼黃守仕貼出陳語倢直播截圖。（圖／翻攝自Facebook／黃守仕）

▲▼黃守仕貼出截圖。（圖／翻攝自Facebook／黃守仕）

▲▼黃守仕貼出截圖。（圖／翻攝自Facebook／黃守仕）

黃國昌四金釵民眾黨汐止黃守仕陳語倢初選

