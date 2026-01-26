　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

92歲「睡美人」每天睡超20小時！　家屬嘆：檢查正常，找不到原因

▲劉奶奶的女兒表示，找不到母親長時間熟睡的原因。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北武漢一名92歲高齡的劉淑文奶奶，近日因每天睡眠時間超過20小時引起熱議，被網友戲稱為「睡美人」。儘管作息與常人明顯不同，但她自述精神良好、沒有不適。家屬也表示，至今檢查結果一切正常，讓這樣的長時間睡眠成為一個「說不出的謎」。

據《縱覽新聞》報導，劉奶奶目前與家人同住，女兒透露，母親幾乎整天都在睡覺，通常要到下午4點左右才會起床活動，其餘時間多半處於睡眠狀態。儘管睡眠時數遠高於一般長者，但家屬曾多次陪同就醫檢查，醫師確認其心肺功能、血液數值等各項指標均屬正常，未發現明顯基礎疾病。

▲劉奶奶每日睡到下午四點。（圖／翻攝自微博）

劉奶奶受訪時表示，自己「一睡著就什麼都不想，沒有煩惱」，睡醒後也不感到疲倦。女兒則坦言，母親這樣的作息連家人都難以解釋，「我們也覺得她是個謎，但目前身體真的很好」。

報導引述醫學資料指出，多數老年人隨年齡增長，會出現深層睡眠減少、夜間易醒、睡眠片段化等情況，反而較難長時間入睡。影響睡眠品質的因素，包含噪音、光線、臥具不適，或慢性疾病與藥物影響等。

▲劉奶奶檢查狀況一切正常。（圖／翻攝自微博）

中國醫療專業帳號「浙江名醫館」指出，充足睡眠確實有助身體修復與健康維持，但一般仍建議於夜間11點前入睡，若因熬夜導致睡眠不足，可適度透過午睡補充。專家也提醒，若出現異常嗜睡並伴隨精神萎靡、反應遲鈍或行為改變，仍應進一步接受醫學評估。

報導最後提到，劉奶奶的長時間睡眠屬於個體差異，且已經過醫療檢查確認身體狀況良好，一般民眾不宜貿然模仿。醫界提醒，若非高齡族群卻突然出現長時間嗜睡情形，仍需留意是否與甲狀腺功能異常、情緒障礙或神經系統疾病相關，及早就醫釐清原因。

01/24 全台詐欺最新數據

寒假臨近，大陸一種「超大尺寸寒假作業」近日在網路上走紅。多位家長發文稱，為了讓孩子在假期中保持學習狀態，特意將練習試卷印成A0尺寸，引發網友熱議。不少人認為，超大版試卷形式新穎有趣，既吸睛又能激發孩子的學習興趣；也有網友調侃「寫累了還能當被子蓋」。

武漢男子在突在「地鐵車廂內裸體」

湖北「四輪飛車」亮相試飛　半年後「成熟體」將可申辦適航證

現實版《許我耀眼》！陸正妹聘短劇演員假扮父母

習慣睡覺充手機！女子遭爆炸充電器火吻毀容

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

