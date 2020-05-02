蔡英文、蘇貞昌批殺警判決　王婉諭嘆不合適：發生此案「部會沒責任嗎？」





▲王婉諭委員回應台鐵殺警案判決一事。（資料圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

自強號一名鄭姓男乘客在2019年7月3日於火車上因逃票糾紛，持刀刺殺25歲的鐵路警察李承翰，引發社會譁然，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人皆跳出來喊話批評判決。對此，小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭表示，這樣的行為是不合適的。

針對台鐵殺警案，王婉諭2日在臉書上重申立場，認為這起案件司法審理的過程，他們並沒有參與、沒有看過相關卷證，而且本案尚未確定，因此他們不適合對個案進行評論，「但從宣判後這幾天內，我們看到非常多行政官員，甚至包括蔡總統、蘇院長等各部會首長，公開喊話批評判決、直接針對個案評論，我們認為這樣的行為是不合適的。」

王婉諭提到，行政官員們公然評論尚未確定的司法個案，甚至用較為激烈的言語激起社會的對立，這樣的舉動把所有壓力推向司法，無疑是行政部門的卸責，彷彿整起事件的發生，行政部門都可以置身事外。但難道這起個案的發生，或假設回歸到社會，這些行政部會都沒有責任嗎？都沒有更應該要做的事嗎？

王婉諭表示，從制度面上來說，包括警察人力、裝備的不足，導致員警在執勤時並沒有足夠的安全防護，警政署難辭其咎。再者，行政院長期不重視心理衛生政策，衛政在精神疾病防治與照護的預算不足；政策上，醫院到社區之間照護欠缺足夠連續性，個案管理平台及人力嚴重不足，精神疾病者所需的衛政、勞政、社政各種資源亦整合不足。

王婉諭認為，這起被告明明就有長期就醫的記錄，體制卻仍漏接這些受精神疾病所擾的病人，這些都是行政權應該負責並改善的部分；而這些都是在這段時間他們持續質詢，也質疑相關部會政策的完整性與落實，並積極提出政策方向。

王婉諭提到，為什麼社安網施行這麼多年，卻仍然無法阻止這樣的憾事發生？若是社安網明顯有不足，那即將推行的2.0是不是應該積極思考如何補足的可能性，而不是將風險再度讓社會大眾去承擔？更進一步必須要重視的不僅是社安網，中央是否應建立未來10年、20年的心理衛生、精神健康的政策綱領，擬定改革與資源投注、分配的方向，以及具體的落實進程？

最後，王婉籲呼籲，行政部門應該擔起責任，儘速召集相關部門，從警政、社政、衛政等面向，去做全面性的檢討，而不要只是在社群媒體上不負責任地喊話，實際上卻毫無作為、推諉卸責，讓司法、精神醫療承受巨大壓力，甚至造成更多社會對立。

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