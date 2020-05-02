蔡英文、蘇貞昌支持殺警案上訴　柯文哲「反對獵巫」：不該以政治凌駕專業





▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

自強號一名鄭姓男乘客在2019年7月3日於火車上因逃票糾紛，持刀刺殺25歲的鐵路警察李承翰，使總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人皆跳出來喊話批評判決。除了時代力量立委王婉諭認為，蔡英文、蘇貞昌這樣的行為不合適之外，台北市長柯文哲也認為，專業人員交出專業意見，不應他是否政治不正確而被修理。

柯文哲2日在臉書上提到，鐵路警察李承翰枉死，法官以精神疾病的理由判嫌犯無罪，引發輿論譁然；法務部長馬上說出「不容許裝精神疾病逃避刑責 。」蘇貞昌也質疑精神鑑定結果，且承審法官、鑑定醫生都被出征，還有人揚言要對這群人不利。

「我一向反對獵女巫文化，也堅持政策有三個面向：民意、專業、價值。」柯文哲強調，「當專業人員提出他的專業意見，基於尊重專業，我們對他的專業結論，只能提出專業上的反駁，而不是以政治凌駕專業，用政治正確與否來評論。」

同樣的，柯文哲也認為，專業人員交出的專業意見，也不應是否政治不正確而被修理，「當司法、行政機關首長直接對審判結果投下不信任票、直接以政治正確與否下指導棋，這個社會的未來令人擔憂。」而且這種壓力恐怕會讓司法的獨立性、醫護人員的專業與熱忱被消耗殆盡。

柯文哲說，李承翰枉死的悲劇凸顯了很多問題，包含：員警的執法安全、衛政、勞政、社政各種資源整合不足，造成社會安全網的破洞，「這些問題沒解決，只是一昧指責法官、醫生，只會製造更多社會對立，對防範悲劇再發生毫無助益。」

最後，柯文哲強調，保障警察的執法安全、維護司法人員尊嚴、尊重醫護專業、建立社會安全網，每一項都是難題。若政府、社會不面對困難的問題，皆以民粹行事，問題終究無法獲得解方。

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▼柯文哲談殺警案判決，認為基於尊重專業，只能提出專業上的反駁，而不是以政治凌駕專業。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）