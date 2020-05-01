殺警無罪仍50萬交保！曾判殺人魔「3個死刑」　法官卓春慧回應了

記者柯沛辰／綜合報導

鐵路警察李承翰遭刺殺，嘉義地院4月30日判決無罪，諭知鄭嫌50萬元交保。檢方不服抗告，台南高分院1日發回嘉義地院，但嘉義地院1日晚間重新裁定後，仍諭令鄭嫌50萬元交保，限制住居，並追加7條件。由於地院未開庭，也未通知檢察官，檢方2日將再提抗告。另外，針對無罪判決，審判長卓春慧也作出回應。

警員李承翰處理火車逃票事件，遭鄭男持刀刺死。嘉義地院一審時，考量鄭嫌患有「思覺失調症」，判決無罪。死者父母難以接受，民間輿論也將矛頭指向以審判長卓春慧為首的3位法官。

▲刺死鐵路警察，鄭嫌一審獲判無罪。（圖／記者翁伊森翻攝）

據了解，卓春慧擔任刑事法官17年，期間經手非常多大案，曾三度獲選優良法官，風評良好，過去審理陳瑞欽一案（殺害2妻3子詐保，強盜殺害女友），重判3個死刑，陳也於2013年槍決伏法。

如今判決鄭嫌無罪，地院給出解釋是引用刑法第19條第1項，而卓春慧也未受訪，僅1日透過同期地院法官兼庭長周俞宏轉達，「合議庭的心證形成過程，都清楚交代在判決書的理由中，請大家看判決書，不便再發表任何意見」。

▲李承翰遭刺死，父母30日聽聞判決結果，直呼「心很痛」。（圖／記者許宥孺攝）

嘉義地院法官兼發言人洪裕翔1日晚間表示，地院未開庭，是因為台南高分院的發回理由是「須審酌如何確保被告具保後，不至於對社會安寧造成危害，並導致社會大眾恐慌」，所以僅以書面裁定，並對被告提出7項條件，補足上述理由。

嘉義檢方表示，書面裁定未徵詢檢辯雙方意見，而且以停押規定作為上訴期間的具保附條件，適用法條錯誤，而且另附條件也不足以擔保被告再犯，或進入社區時造成民眾恐慌，2日將研擬再提抗告。

▲李承翰公祭現場，同僚情緒激動，難掩悲痛。（圖／NPA署長室）

嘉義地院認定，鄭嫌行為時有精神障礙，不能辨識行為違法，依刑法第19條第1項規定，判決無罪，理由如下：

（一）被告自90年起，開始前往奇美醫院精神科門診，並於99年被醫生診斷罹有思覺失調症，但被告於106年2月3日看診後即失聯。經本院函詢奇美醫院表示，被告罹患此疾病必須終身服藥控制症狀，停藥將導致病情惡化。可見被告患有思覺失調症，為有精神障礙之人。

（二）被告於案發前2日思覺失調症已發作，妄想遭朋友設計要和被告女兒一起謀害被告，以詐領保險金，被告並於案發當天搭乘火車前，陸續前往2處派出所、臺南市政府社會局、保險公司、議員服務處等地，四處陳述有人要殺他以牟取保險金，希望解除保險契約等語。但被告認為這些單位無法解決其問題，故最後搭火車北上，進而發生本件憾事。

（三）被告妄想其被跟蹤、手機被監控，故刻意閃避行蹤，先自臺南火車站南下前往高雄新左營站，再自該站搭乘臺鐵152車次自強號欲前往臺北，行為異常。嗣被告在嘉義火車站被列車長要求下車時，還妄想有人要害他，語無倫次，足認被告精神狀態極度不穩，嚴重影響其認知及理解能力，隨即持刀刺殺前來處理之員警。

（四）被告經本院羈押後，嘉義看守所安排醫師給予治療，醫師診斷後認為「被告情緒激躁不安，自言自語，思考不合邏輯，答非所問，被害妄想，關係妄想，現實感不佳，缺乏病識感，給予抗精神病藥物，情緒穩定劑，病患持續接受門診治療，情緒改善，言談較為切題，但被害妄想仍存在，甚至談及妄想內容時，情緒會突然失控，病患目前精神症狀仍明顯須接受完善精神醫療照護」。足證被告行為時，確實患有思覺失調症，且處於發病狀態。

（五）再經本院將被告送至臺中榮總嘉義分院為精神鑑定，亦認：被告行為時，處於思覺失調症急性發病狀態，且妄想內容與犯案行為有絕對交互關聯，故其犯案行為是受其精神狀態影響所致，已達刑法第19條第1 項因精神障礙而不能辨識行為違法之程度。而鑑定醫師嗣後亦到本院證稱：思覺失調症病人需要終身服藥控制，停藥2年內，幾乎100％會發病，而案發時被告處於急性狀態妄想，加上智力退化理解力差，所以被告已喪失辨識能力。