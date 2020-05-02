僅1名醫師鑑定殺警嫌精神狀況　監委：預算不足無法貨比三家

▲監委王幼玲（圖左)。（資料照／記者楊亞璇攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對殺害鐵路警察李承翰的兇嫌因犯案當下是受「思覺失調」等精神疾病影響，獲法院宣判無罪一事，行政院長蘇貞昌2日對此表示失望錯愕，質疑「是不是一個醫師鑑定就夠了？」對此，監察委員王幼玲稍晚在臉書發文，點名司法院長要去瞭解能讓法官運用在精神鑑定的經費到底夠不夠。

蘇貞昌提出質疑，「這個判決讓人失望錯愕，我們想這麼重大刑案，是不是一個醫師鑑定就夠了？」表示法官判決必有他的考量，台灣社會知道要尊重判決，但如果犯罪者因為故意或過失沒有治療，故意過失是不是也有責任？也是應該在判罪上做參考。

蘇貞昌指出，自己也是學法律的人，法庭判決跟學生課堂演修辯論不太一樣，司法是社會最後一道防線，有掌權的司法官們，也是為社會守住最後一道防線，就好像防疫不容有破口，如果趴趴走可以強制隔離，同樣如果因為有病判無罪，那應該有病也要強制治療，才能堵住缺口。

針對蘇貞昌質疑「是不是一個醫師鑑定就夠了？」，監委王幼玲認為，蘇貞昌可能不知道法院說預算不足，「精神鑑定已經不是每一個有提出需要的都給做了」，怎麼還可能「貨比三家」？她表示，所以司法院長要去瞭解，可以讓法官運用在精神鑑定、心理衡鑑的經費，到底夠不夠。

王幼玲長期關注人權保障議題與關懷弱勢權益，而監察院的資料也顯示，王幼玲曾擔任過總統府人權諮詢會委員、行政院社會福利推動委員會委員、文化部身心障礙者權益小組委員、身心障礙聯盟秘書長、台北市自閉症家長協會理事長，及台灣國際健康功能與身心障礙分類系統研究學會監事等。