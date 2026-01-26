　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

撞見鄰居洗澡！他一看「百葉窗害的」　大票秒懂：真的不安全

▲▼房間,租屋,房客,套房,雅房,分租,吊扇,臥室,床,百葉窗,書櫃,收納櫃,鏡子,風水。（圖／Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人家中會裝百葉窗，有網友表示，自己某天晚上拉開廁所窗簾時，意外發現對面樓下住戶正在洗澡，畫面清楚到讓他瞬間愣住，仔細一看才發現對方廁所裝的是百葉窗，讓他開始猶豫到底該不該提醒對方。貼文曝光後，引發大量討論，不少人直言百葉窗在浴室真的不適合，尤其晚上開燈更是「一覽無遺」。

原PO在Threads發文表示，他晚上拉開廁所窗簾發現，看得到對面樓下住戶在洗澡，「他廁所裝百葉窗」。他也在留言處補充，對方使用的是葉片較小的百葉窗，從高處往低處看特別清楚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少網友也紛紛現身說法，「百葉窗不管葉片往上還是往下，都看得到，尤其晚上開燈超級明顯」、「百葉窗真的不安全，從樓上看下去還是會有縫隙」、「新租屋處就是百葉窗加透明玻璃，完全沒有隱私，只好自己再裝窗簾」、「百葉很薄，全密閉，晚上燈光一開就是皮影戲。」

還有過來人表示，自己新家走廊就能看到浴室窗戶，百葉窗怎麼調都沒用，最後甚至為了這件事跟另一半差點吵架，所幸最後堅持加裝防水捲簾才解決。也有網友提醒，「貼霧面膜+百葉，缺一不可，只貼霧面膜，會有皮影戲；只裝百葉，有縫隙還是一覽無遺。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中房仲吸金23億　裁定續押！
「誰還會提早3小時到機場？」掀論戰　過來人嚇壞：一次就怕了
菲市長遭「火箭彈伏擊」畫面曝光！
交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元
快訊／一檔股「關了又關」　刑期延長到2／9
25歲替代役被丟包路邊...車輾過慘死　是頂大雙學位資優生
衝動買房「65K房貸繳不出來」　要爸爸解定存幫還錢：不然會斷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北人限定！健身房「打卡1次賺5元」他現在才知　網認證：爽換3千

AI時代下的運動人才培育　林義傑走進校園傳承經驗

「誰還會提早3小時到機場？」掀論戰　過來人嚇壞：一次就怕了

明晚到周三清晨雨最大　高山有望追雪

台人超愛吃！「1款早餐」被WHO列一級致癌物　醫警告：2片就超標

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林　見證中華電信植樹成果

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

撞見鄰居洗澡！他一看「百葉窗害的」　大票秒懂：真的不安全

國際客來台停留時間拉長「消費增12%」　歐洲客每趟花8萬居冠

攀登前一晚也吃鼎泰豐　霍諾德特愛「巧克力小籠包」：狂吃8顆

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

台北人限定！健身房「打卡1次賺5元」他現在才知　網認證：爽換3千

AI時代下的運動人才培育　林義傑走進校園傳承經驗

「誰還會提早3小時到機場？」掀論戰　過來人嚇壞：一次就怕了

明晚到周三清晨雨最大　高山有望追雪

台人超愛吃！「1款早餐」被WHO列一級致癌物　醫警告：2片就超標

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林　見證中華電信植樹成果

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

撞見鄰居洗澡！他一看「百葉窗害的」　大票秒懂：真的不安全

國際客來台停留時間拉長「消費增12%」　歐洲客每趟花8萬居冠

攀登前一晚也吃鼎泰豐　霍諾德特愛「巧克力小籠包」：狂吃8顆

東京「紙片屋」最窄只有60公分！　上廁所要出門

美國稱「中國隱瞞新冠疫情實情」　陸外交部不認還嗆：甩鍋

拒絕毒品不上路　大武警深入賓茂村強化毒駕宣導

預見移動新浪潮　「360° MOBILITY Mega Shows」啟動預登

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

當代水墨走入日常　中友時尚藝廊推出《春光竹影》個展

佛陀成道送祝福！花蓮慈院4千份暖心暖胃臘八粥與民眾結緣

健康問題問AI是否可靠？研究發現YouTube竟成主要資訊來源

台電董事會明通過2025財報　獲利上看600億終結連3年虧損

不只預算編列差逾8000億　圖解民眾黨團軍購條例跟院版差異

王心凌唱〈當你〉哽咽泛淚 跟歌迷約定：很快會再見！

生活熱門新聞

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪了

搭機驚見霍諾德羨煞了！被問是否再來台...本尊親回

向賈永婕道歉！　前立委謝欣霓「支持她選台北市長」

快訊／逆風轟「霍諾德爬101」遭灌爆　工傷協會最新7點聲明

霍諾德登頂101「1照片」讓全台男友緊張了

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

探11℃！　最冷時間曝

更多熱門

相關新聞

沒手機的年代蹲廁所在做什麼？網答案爆共鳴

沒手機的年代蹲廁所在做什麼？網答案爆共鳴

現代人手機不離身，許多人連上廁所，也習慣帶著手機進去，在「醞釀」的過程中，滑社群或看影片。不過，近日有網友好奇發文詢問，在那個沒有智慧型手機的年代，大家蹲馬桶時都在做什麼？貼文曝光後，引起討論。

越掃越衰？專家揭年前大掃除眉角

越掃越衰？專家揭年前大掃除眉角

噁阿伯猥褻2女童　給千元「封口費」成鐵證

噁阿伯猥褻2女童　給千元「封口費」成鐵證

IKEA「小宅系列」OMMJÄNGE登場

IKEA「小宅系列」OMMJÄNGE登場

一擦護手霜「立刻想尿尿」　萬人爆共鳴：真的欸

一擦護手霜「立刻想尿尿」　萬人爆共鳴：真的欸

關鍵字：

百葉窗浴室廁所窗簾裝潢家具

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

許瑋甯趕場衝回台北「喝LuLu喜酒」

Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面