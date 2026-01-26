撞見鄰居洗澡！他一看「百葉窗害的」　大票秒懂：真的不安全

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人家中會裝百葉窗，有網友表示，自己某天晚上拉開廁所窗簾時，意外發現對面樓下住戶正在洗澡，畫面清楚到讓他瞬間愣住，仔細一看才發現對方廁所裝的是百葉窗，讓他開始猶豫到底該不該提醒對方。貼文曝光後，引發大量討論，不少人直言百葉窗在浴室真的不適合，尤其晚上開燈更是「一覽無遺」。

原PO在Threads發文表示，他晚上拉開廁所窗簾發現，看得到對面樓下住戶在洗澡，「他廁所裝百葉窗」。他也在留言處補充，對方使用的是葉片較小的百葉窗，從高處往低處看特別清楚。

貼文一出，不少網友也紛紛現身說法，「百葉窗不管葉片往上還是往下，都看得到，尤其晚上開燈超級明顯」、「百葉窗真的不安全，從樓上看下去還是會有縫隙」、「新租屋處就是百葉窗加透明玻璃，完全沒有隱私，只好自己再裝窗簾」、「百葉很薄，全密閉，晚上燈光一開就是皮影戲。」

還有過來人表示，自己新家走廊就能看到浴室窗戶，百葉窗怎麼調都沒用，最後甚至為了這件事跟另一半差點吵架，所幸最後堅持加裝防水捲簾才解決。也有網友提醒，「貼霧面膜+百葉，缺一不可，只貼霧面膜，會有皮影戲；只裝百葉，有縫隙還是一覽無遺。」