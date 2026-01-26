身障男乞討「每日不到345元」！當局一查嚇歪：有3棟房+放高利貸

▲身障男子在街上乞討，但相關單位調查發現他不僅擁有房產還到處放高利貸。（圖／翻攝自《NDTV》）

圖文／CTWANT

印度中央邦印多爾市近期執行「無乞討城市」專案時，意外揭露一起令人咋舌的案件。一名長期在當地薩拉法市集（Sarafa Bazaar）乞討的中年身障男子，每日最多只獲得1000盧比（約新台幣344元）施捨；但當局調查後，發現他表面看似貧困潦倒，實際上卻擁有多處房產，還從事放款生意，身價驚人。

根據外媒《NDTV》報導，印度一名男子曼吉拉爾（Mangilal）是殘疾人士，平日坐在裝有滾珠軸承輪的鐵製推車上，背著背包、雙手套在鞋子裡，靜靜待在熱鬧市集一角，從不開口討錢，只靠路人同情心自發投幣施捨。從當局調查指出，曼吉拉爾每日僅靠乞討即可獲得約500至1000盧比（約新台幣172元至344元）收入。

但中央邦婦女與兒童發展部在24日深夜接獲通報，指稱一名疑似痲瘋病患者固定在薩拉法地區乞討，隨即展開「無乞討城市」專案行動。相關人員原以為只是例行協助乞討者，未料進一步查核後發現，曼吉拉爾多年來將乞討所得投入放款，專門短期借錢給當地攤商，按日或按週收取利息，每晚親自到市集收款，放款金額估計高達40至50萬盧比（約新台幣1.37萬元至1.72萬元），每日收益約1000至2000盧比（約新台幣344元至688元）。

進一步調查還發現，曼吉拉爾名下擁有3棟房屋，其中一棟還是3層樓建築，其餘為平房，地點皆位於該區精華地段，另有3輛人力三輪車出租營利，甚至持有一輛轎車對外出租。此外，曼吉拉爾還因身障身分申請並取得政府「總理住宅計畫」（PMAY）提供的一房一廳住宅，也令外界質疑政府資源是否濫用。

婦女與兒童發展官員表示，曼吉拉爾目前已被安置至烏賈因的收容機構，其銀行帳戶與財產正接受進一步調查，相關借款商家也將被約談。該案已完整呈報地方首長，後續將依法處理。

