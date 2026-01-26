孫生媽又偷竊！甜點店老闆目擊攔人　辯「眼睛剛開刀看不到」

記者陳以昇／新北報導

網紅「孫生」的母親又闖禍了！她今（26）日6前往淡水區中山北路一段麵店食堂消費時，竟趁老闆娘不注意潛入儲藏室，大膽竊走一只價值2萬元的精品包，裏面有500多元現金、提款卡及鑰匙等物。所幸隔壁甜點店王姓老闆目擊全程，火速衝出攔人，讓孫生媽媽當場人贓俱獲。警方到場她辯稱「眼睛剛開刀，看不到，不知道偷東西」，訊後依竊盜罪移送偵辦。

▼警方搜出孫生媽媽竊取的精品包，內有現金、提款卡及鑰匙等物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今天下午1時許，孫生的媽媽（69歲）當時假裝成一般顧客進入淡水中山北路一段的麵店食堂消費。期間她觀察到店內蘇姓老闆娘正忙著，竟趁隙溜進後方的私人儲藏室，將一只精品包迅速塞進自己攜帶的白色提袋內，隨即快步離去。孫婦自以為神不知鬼不覺，卻不知整個作案過程早已被隔壁甜點店的王姓老闆看在眼裡。王老闆見孫婦行竊後要離去之際，追上前將人攔下。

警方獲報趕抵，孫婦起初閃爍其詞，直到員警從她白色提袋掏出蘇姓負責人的精品包，內含零錢包、新台幣552元現金、提款卡及鑰匙等，總價值約2萬元，當場人贓俱獲，隨即將她帶回派出所偵訊。

孫婦是網紅「孫生」的生母，過去曾有多次竊盜前科，是地方上極為頭痛的慣犯。面對警方偵訊，孫婦仍試圖狡辯脫罪，聲稱自己因為「眼睛剛開完刀，視線模糊看不清楚，根本不知道自己偷了別人的包包」。全案訊後依竊盜罪將孫婦移送士林地檢署偵辦。

▼孫生媽媽被警員帶走。（圖／張喬菲提供）