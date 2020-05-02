藍委萬美玲提案修刑法　犯重罪精神病患「監護期間至少10年以上」





▲國民黨立委萬美玲。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者余祥台北2日電

鐵路警察李承翰遭刺死案，被告一審無罪，各界譁然。國民黨立委萬美玲今天提案修正刑法第87條，患有精神疾病如犯本刑為死刑等重罪，其監護期間應至少10年以上，讓精神疾病不再成為重罪犯保護傘。

萬美玲表示，殺警案的一審判決引起各界譁然，除了受害者為警察外，無罪判決跟民眾的期待實在落差太大，但仔細研讀判決理由後，可以瞭解審判法官也是依據現行法律規定，依職權作出判決。

萬美玲指出，現行刑法對於患有精神疾病犯罪嫌疑人給予相對的保障，但法律仍應該以保護多數人為原則，對於犯下重罪的犯罪嫌疑人只要被認定患有精神疾病，法院給予無罪判決後，其強制治療期限最長僅有5年根本不夠。

萬美玲認為，現階段的社會安全網是否能確保這樣的犯嫌回到社會後，不會再有下一個受害者，令人質疑，且此例一開，最令人擔心的還是模仿效應，精神疾病更恐成為不肖罪犯的保護傘，因此現行刑法確實有修正的必要。

萬美玲表示，犯下輕罪的精神疾病患者，強制就醫期限維持現行的5年以下已經足夠，但對於犯下重罪的病患，就有必要更長的時間讓他們接受治療，因此她將提案修正刑法第87條，明定患有精神疾病的罪犯，如犯本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑的重罪，其監護（強制就醫）期間應至少為10年以上。

她說，希望藉此修法讓精神疾病不再成為重罪犯保護傘，讓想透過患有精神疾病作為脫罪或減刑的不肖罪犯，不敢心存僥倖。（編輯：楊凱翔）