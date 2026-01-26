明天降溫雨區擴大　周四清晨最冷11度

記者李姿慧／台北報導

受鋒面和東北季風影響，一周內將有兩波降溫以及廣泛降雨，明天北台灣率先轉為濕冷，北部和東半部有雨，周三轉為乾冷，周四清晨輻射冷卻加持局部低溫下探11度，明後兩天高山有望飄雪。下波降雨降溫落在周末，北東再度轉為濕冷。

▲未來一周有兩波鋒面、東北季風影響。（示意圖／記者李毓康攝）

中央氣象署預報員朱美霖表示，未來一周受兩波冷空氣、降雨影響，迎風面地區以及中部、南部山區都有局部降雨，今天各地以多雲為主，明天轉為濕涼、濕冷，下波冷空氣預計周末再度影響台灣，未來一周天氣變化快速。

朱美霖進一步說明，今晚間台灣東方到東北部海域將有一道鋒面形成並東移，隨後下波大陸冷高壓南下，東北季風增強，明天開始水氣增多，迎風面地區轉為濕涼濕冷，晚間氣溫因冷空氣出現下降趨勢，周三整體水氣減少但仍受東北風影響。

周四冷空氣減弱、氣溫有所回升，不過周三到周四在水氣減少下，清晨則要留意輻射冷卻效應，清晨各地氣溫偏低，周五、周六下波鋒面形成東移，周六、周日東北季風增強，下波降溫落在周末。

溫度變化上，朱美霖說明，未來一周有兩波降溫，一波落在明天到周四清晨，明天率先轉為濕冷，周三白天再轉乾冷，北部受冷空氣影響，白天回溫不大，都在20度以下，感受偏涼偏冷，晚間低溫約14到15度，各地皆可感受到偏冷的時間點落在周四清晨，冷空氣雖減弱，在水氣減少下有輻射冷卻作用，中部以北低溫約11到12度，其他地區14到16度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

周四白天氣溫將回升，不過朱美霖指出，下波降溫落在周六、周日，隨著鋒面通過以及東北季風增強，周日北台灣白天氣溫降至20度以下，整天感受偏冷。

降雨分布方面，朱美霖表示，一周內將有兩波鋒面通過帶來的廣泛降雨，包括周二、周三以及周六、周日，中部以北、東半部有降雨。

其中今天偏東到東南風，西半部多雲到晴，中部、東南部及山區有零星降雨，周二、周三隨著冷空氣南下以及華南雲雨東移，中部以北、東半部，甚至南部山區有局部到零星降雨，明晚到周三清晨迎風面地區有局部較大雨勢，基隆北海岸、大台北山區、東北部降雨時間偏長且雨勢偏大。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周四、周五降雨減緩，朱美霖說，周四清晨冷空氣減弱、水氣偏少下，要留意輻射冷卻帶來的降溫，降雨以偏東半部一帶為主，迎風面地區包括北台灣、大台北平地降雨減緩，轉為多雲；周六、周日鋒面通過、水氣增多，中部以北、東半部有局部降雨。

此外，在低溫和水氣配合下，明後兩天3000公尺以上的高山有零星降雪機會，早晚可能有結冰現象，要留意路面濕滑。