解放軍大清洗「台灣最大隱憂曝光」　學者點出1長期風險

▲張又俠曾被視為習近平最親密軍方盟友。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

中共解放軍2名重量級高官「落馬」，成為國家主席習近平最新一波軍事整肅對象，引發各界揣測。《美聯社》引述專家學者說法報導，儘管這項變動的全面影響尚不明朗，但很有可能波及北京對台決策。

2巨頭無預警落馬 習近平反貪最新一槍

中國國防部24日宣布針對軍方最高將領展開調查，但未透露原因。隔日《解放軍報》一篇社論指出，被調查者涉嫌「嚴重違紀違法」，強調此舉彰顯中國打擊腐敗決心。

其中，第一名被調查對象是中央軍委副主席張又俠上將，也就是僅次於國家主席習近平的最高軍事領導人。第二名被調查對象則是軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立上將。

《美聯社》報導，習近平上台以來持續推動反貪腐運動，2012年迄今至少17名解放軍將領遭撤職，其中8人曾任軍委高層，最新一波大清洗更是動搖整個中央軍委架構，因為7名軍委除了主席習近平之外，如今僅剩一名委員張升民。

▼習近平2012年上任以來持續推動反貪腐運動。（圖／達志影像／美聯社）



大清洗目的為何？專家關注台海影響

分析人士指出，這場大清洗旨在改革解放軍，並確保對習近平的忠誠。儘管全面影響依然未知，但一些專家學者認為，此舉也可能影響北京對台灣採取的行動。

亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）中國分析中心學者湯瑪斯（Neil Thomas）表示，最新一波清洗行動「在短期內削弱了中國對台威脅，但長期而言卻讓威脅變得更強大。」對北京而言，軍事高層混亂將導致短期內對台動武變得更加危險，但長遠來看此舉也將打造更忠誠、更具戰鬥力的領導團隊。

至於「撤換軍事高層是否強化解放軍還沒準備好打仗」的想法，太平洋論壇（Pacific Forum）學者湯廣正（K. Tristan Tang）認為「從根本上並未改變這種評估」，「但我也不認為解放軍的備戰狀態遭受嚴重影響。」

中央軍委6缺5 未來走向不明

如今中央軍委將在主席為習近平、6名委員只剩下1人的情況下運作。5個空缺職位何時補上仍不明朗，可能等到2027年中共中央委員會換屆時一併處理。

湯廣正認為，習近平短期內並無補人壓力，除非要制衡目前唯一在任委員張升民。