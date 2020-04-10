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蘇貞昌：捐口罩讓世界看見台灣善心！產能增加會讓國人更方便

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▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文月初宣布，在國內行有餘力前提下，捐贈世界上疫情嚴峻國家的醫護人員口罩，此舉獲國際正面迴響，也引發熱烈討論。行政院長蘇貞昌10日受訪時強調，捐口罩讓世界看見台灣的善心，同時，若產能增加，也會讓國人更方便。

蘇貞昌指出，台灣的口罩產能從本來一天188萬片，到現在穩定一天生產1500萬片，國人買口罩從七天兩片一路到現在，十四天可以成人買9片、小朋友10片，未來若產能穩定增加，還會給國人更方便。

蘇貞昌指出，台灣在行有餘力的狀況下，面對世界很多國家非常困難，連第一線醫護人員也沒口罩照顧病患，救人要及時，只要我們行有餘力，我們會持續幫助該幫助的國家第一線防疫人員。

蘇貞昌說，世界各國接到我們口罩後，都是肯定讚譽台灣，台灣讓世界看到台灣的重要和台灣善心，我們對於口罩應該怎樣做會持續努力，每一片口罩都是很珍惜，都要用在必要，希望大家都知道資源可貴，謹慎使用不要浪費。

至於中國大陸稱口罩是他們捐的，蘇貞昌批評，中國大陸老是這樣，在WHO也這樣講說要照顧台灣人的健康，「你聽得進去嗎？那是事實嗎？我們捐口罩他也敢這樣，中國大陸一直要統一台灣，如果被這樣的統一台灣，你會有怎麼樣的下場？好好守住台灣難能可貴福地寶地，大家一起努力，看盡中國大陸手法小心應對，支持政府、守好台灣。」

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