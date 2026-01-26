搭機「一旁驚見霍諾德」畫面羨煞了　被問是否再來台？本尊親回

網搜小組／劉維榛報導

太幸運！一名網友表示，要從桃園機場搭機前往日本時，竟意外在航廈內巧遇剛徒手攀登完台北101的攀岩大神霍諾德本人，對方不僅露出招牌笑容，還親切看向鏡頭合照，讓原PO忍不住笑虧「這不是AI，是真的Alex，世界第一人！」貼文一出，立刻讓網友羨慕到不行。

▲民眾要飛日本，驚奇遇到霍諾德本尊。（圖／ycc_2862提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



一名網友Threads驚訝分享，他在桃園機場準備搭機去日本，意外在機場內看到攀岩大神霍諾德本尊出現，對方露出招牌笑容、更親切看向手機鏡頭，與原PO拍下這難得的同框畫面，更笑虧「這不是AI，巧遇Alex世界第一人！」

網友紛紛羨煞回應，「這麼lucky」、「哇靠！是本人」、「好幸運啊」、「改爬桃園機場」。

霍諾德昨日只花1小時31分鐘就攀頂，他直言，台北101是個「家庭友善」的攀爬地點，並解釋以前爬很多地方都沒有訊號，一待就是好幾個月、要住帳棚，但在台灣還能跟孩子視訊，「我今天爬完，明天就可以直接搭飛機離開了。」對於這種「速戰速決」的節奏，他忍不住笑說「我想說，其實還滿Chill的嘛！」

是否會再來台？霍諾德笑回：Hopefully

而霍諾德今日上午依舊穿著輕便運動服飾準備搭機離台，被媒體問及「你會再來台灣嗎？」他則笑回「Hopefully（希望如此）」。

▼霍諾德與妻子、專業團隊現身機場返國。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

