生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

霍諾德登頂101「哪牌賺最兇？」眾人見1幕笑翻：可達鴨成最大贏家

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

美國知名極限攀岩選手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）今（25日）上午成功徒手攀爬台北101，僅耗時1小時31分鐘完成登頂，刷新外界原先預估的4小時速度。他在攀爬過程中展現高超技術，甚至一度僅靠單腳吊掛在多層圓環體，挑戰地心引力，吸引全球觀眾目光。台北101各樓層民眾也在窗邊為霍諾德加油，他多次揮手與觀眾互動，直播畫面緊張又趣味十足。

直播畫面趣味曝光引熱議

除了精彩攀爬過程，直播中出現的品牌、標誌和趣味元素也成為焦點。網友討論「這波直播誰賺最大？」Netflix（網飛）因轉播權被點名，霍諾德穿戴的北面（The North Face）、La Sportiva攀岩鞋，以及大樓內的「南山人壽」廣告也被認為曝光受益最大。而最受網友喜愛的，竟是寶可夢角色「可達鴨」，民眾擺放布偶應援，呆萌造型與緊張畫面形成強烈對比，意外成為國際直播亮點。

在 Threads 查看

專業裝備助攻 極限挑戰細節亮眼

霍諾德此次徒手攀爬幾乎不依賴繩索，對裝備要求極低，但細節至關重要。Black Diamond攀岩粉袋增加雙手摩擦力，La Sportiva高摩擦鞋支撐光滑玻璃幕牆，北面專業服飾輕量延展性保障攀爬順暢。專家表示，這次挑戰不僅考驗技巧，也凸顯細節與準備的重要性，成功展現極限運動的專業精神。

霍諾德的徒手登頂不只是個人壯舉，也讓台北101成為國際焦點。他的挑戰結合城市地標、品牌曝光和趣味加油布偶，將城市行銷、極限運動與娛樂話題融合，瞬間吸引全球討論，再次讓世界看見台灣，也為極限運動留下經典一役。

更多新聞
霍諾德登頂101「哪品牌賺最兇？」眾人見1幕笑翻

