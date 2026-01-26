　
國際

泡麵之神認證！　2025台灣10強速食麵「維力炸醬麵獲佳作」

▲▼ 泡麵。（示意圖／VCG）

▲美國知名泡麵評論家公布2025年台灣榜單。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

素有「泡麵之神」美譽的美國知名泡麵評論家里納許（Hans Lienesch）公布2025年台灣10大速食麵榜單，其中阿舍乾麵的「流星拌麵紅油擔擔」奪下冠軍寶座，老字號品牌維力炸醬麵則獲得榮譽提名。

2025台灣泡麵3強！

▲▼泡麵之神認證！　2025台灣10強速食麵「維力炸醬麵獲佳作」。（圖／翻攝theramenrater.com）

▲阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔」。（圖／翻攝theramenrater.com）

第1名：阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔」

里納許對其讚不絕口，他形容阿舍流星麵條的特殊造型「像是帶有魚鰭的扁麵」，咀嚼口感令人驚艷，酸辣醬汁的黑醋與花椒比例恰到好處，「絕對是最頂級的療癒美食」。

▲▼泡麵之神認證！　2025台灣10強速食麵「維力炸醬麵獲佳作」。（圖／翻攝theramenrater.com）

▲老媽拌麵「黃金鵝油炸醬麵」。（圖／翻攝theramenrater.com）

第2名：老媽拌麵「黃金鵝油炸醬麵」

里納許大讚寬麵嚼勁驚人，最絕妙的則是醬汁，吃起來就像叉燒包內餡一樣甜鹹適中，堪稱完美搭配。

▲▼泡麵之神認證！　2025台灣10強速食麵「維力炸醬麵獲佳作」。（圖／翻攝theramenrater.com）

▲大拙匠人「極上花雕雞腿麵」。（圖／翻攝theramenrater.com）

第3名：大拙匠人「極上花雕雞腿麵」

里納許描述，除了優質麵條之外，還有大量肉類與蔬菜配料，搭配極致濃郁、融合米酒香氣的雞湯底。他特別指出，美味雞肉的份量多到令人驚歎，根本不像從包裝盒裡拿出來的東西，反而更像是廚房現煮的餐點。

第4名：阿舍食堂「老饕半筋半肉牛肉麵」

第5名：元鍋JOHN’s「蔥油香拌麵」

第6名：面相館「漢方麻油猴頭菇蒟蒻麵」

第7名：小廚師「泰式綠咖哩雞麵」

第8名：小夫妻拌麵「雞肉飯風味乾拌麵」

第9名：老媽拌麵「芥末堅果珍珠拌麵」

第10名：漢來「來拌麵」

榮譽提名有原因

▲▼泡麵之神認證！　2025台灣10強速食麵「維力炸醬麵獲佳作」。（圖／翻攝theramenrater.com）

▲維力炸醬麵獲佳作。（圖／翻攝theramenrater.com）

除此之外，台灣老字號品牌「維力炸醬麵」獲得「榮譽提名」，不過入選原因是因為對於里納許而言具有深刻的懷舊意義。2010年他搬到一間亞洲超市附近，並且從這款產品開始泡麵評論之路。里納許也提到，他一開始還犯了錯，泡維力炸醬麵時，沒有把湯麵分開，而是混在一起，但之後就改成正確泡法，並且非常喜歡。

累計破5000篇評論

里納許在部落格「THE RAMEN RATER」發布全球各地的速食麵條評論，2002年以來已經累積超過5000篇。

里納許提到，這份年度榜單原本應該在去年9月發布，但為了製作第5000則評論的紀錄片，工作量大增而延遲至今。他也表示，過去這一年台灣寄來的評測新產品數量明顯減少，歡迎更多未曾評測過的商品寄至美國供他試吃。

 
