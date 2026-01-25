黃國昌：高雄選戰拉下賴瑞隆是民眾黨共識　不排除跟柯志恩合作

▲黃國昌、柯文哲25日上午在高雄受訪。（圖／民眾黨提供）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨與民進黨各自確定推派立委柯志恩、賴瑞隆參選2026高雄市長，外界關注民眾黨是否有意推派人選。對此，民眾黨主席黃國昌今（25日）說，高雄選舉拉下民進黨推出的候選人是大家共識，因為賴瑞隆在國會表現讓人非常失望，所以未來不排除跟柯志恩合作，針對高雄選舉布局、城市治理跟未來發展，民眾黨敞開心胸、張開雙臂，有必要跟柯志恩針對整體選戰布局來討論。

黃國昌與民眾黨前主席柯文哲25日上午到高雄出席民眾黨「守護南方希望『高雄轉型、青年未來』青年論壇」，並在會前受訪。對於民眾黨有無規劃將推出高雄市長人選？黃國昌說，高雄選舉拉下民進黨推出的候選人是大家共識，賴瑞隆在國會表現讓人非常失望，在質詢台上針對法案討論時，竟是拿幕僚準備的錯誤稿子散布假訊息，但賴從未好好面對這件事，而回到地方選舉，在野團結跟合作是基本方向，怎樣推出最強候選人讓高雄有新氣象，大家會一起好好努力。

媒體追問，不排除跟柯志恩談合作？黃國昌回應，當然不排除，針對高雄選舉布局、城市治理跟未來發展，民眾黨敞開心胸、張開雙臂，未來跟柯志恩有必要坐下來好好談談，針對整體選戰布局再來討論。

由於柯志恩懸掛「這柯不一樣」競選看板，媒體也問黃國昌，所以民眾黨會有「另外一柯不一樣」嗎？黃國昌看向柯文哲笑說：「這一柯本來就不一樣。」至於「這柯不一樣」競選看板被解讀是柯志恩要跟柯文哲作區別，柯文哲表示，他還沒有注意到這些看板，所以沒什麼，選舉到了什麼都會有，不過離選舉還早，4年下來投票不過只有1天，平常還是要過日子，該做的事情還是要做好。