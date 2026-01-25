柯文哲認拿人工生殖法跟柯建銘換軍購　綠黨團轟：人民安全當政治籌碼

▲柯文哲、柯建銘。（資料照／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨前主席柯文哲日前為《人工生殖法》納入代理孕母拜會立院朝野和民進黨團總召柯建銘。柯文哲今（25日）自曝，曾向柯建銘提議，若綠營讓《人工生殖法》通過，他就會處理總預算及軍購案，更稱是「給個台階下」，但不解為何賴政府寧願吵架也不願做事。民進黨團書記長陳培瑜痛批，這不是政黨協商該有的樣子，柯文哲和民眾黨團根本是把人民安全當成只對自己有利的政治籌碼，替民眾黨卡國防預算卸責，「不要用交易綁架人民，也不要用甩鍋欺騙外界」。

民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌今（25日）上午赴高雄出席「守護南方希望『高雄轉型、青年未來』青年論壇」，柯文哲會中表示，自己最近的起手式就是《人工生殖法》，沒有意識形態、藍綠或統獨問題；更自曝跟「老柯」說，「給你一個台階下，你讓《人工生殖法》過，總預算及軍購案我來處理，讓國家正常運作」。結果民進黨不願意，就是要亂、為反對而反對，可是做事不是比較輕鬆嗎？為什麼賴清德覺得吵架比較輕鬆？

對此，民進黨團書記長陳培瑜下午在臉書痛批，柯文哲說把《人工生殖法》拿來換國防預算，這不是政黨協商該有的樣子，柯文哲和民眾黨團根本是把人民安全當成只對自己有利的政治籌碼。

陳培瑜指出，《人工生殖法》當然可以談、也應該談。社會確實有需要，修法也要更完善：醫療管理要更嚴謹、女性健康要被保護、孩子的最佳利益更不能被忽略；任何版本都應該回到內容與配套討論，而不是用情緒、用喊價、用政治算計製造對立，失去討論議題的空間。

陳培瑜強調，但國防預算是另一件事。國防預算也必須審、必須監督，這她完全同意；可是真正負責任的監督，是讓預算回到正常程序，進委員會逐項審查、清楚說明刪減理由、公開透明接受檢驗。不是把整包卡住，然後挑一個議題出來當「交換條件」，最後再回頭說「都是民進黨不妥協、所以才動不了」。

陳培瑜認為，這種說法不只是在替民眾黨過去卡國防預算卸責，更危險的是把台灣描述成「自己內鬥所以沒辦法推進」，對外尤其容易讓美國與國際盟友誤會，以為是台灣自己不願意做事。

陳培瑜表示，事實是，台灣的民主可以吵、可以辯、可以逐條審，但不能用「卡關」當談判武器。預算該審就審，法案該談就談；不要把國防當人質、把民生當籌碼。民進黨要的是有秩序、可預測、可信任的民主程序，而不是把重大公共議題變成交換條件的政治秀。

最後，陳培瑜說，支持改革，就拿出內容；要監督，就回到程序。不要用交易綁架人民，也不要用甩鍋欺騙外界，台灣值得更負責任的政治。