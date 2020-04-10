政大北京校友募3.7萬口罩捐母校　陸生：盼幫上忙，哪怕只是一點點

▲政治大學。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

中央社訊

國立政治大學北京校友會今天發布聲明表示，疫情在全球範圍內蔓延，政大北京校友會的70多名校友共同決定向母校義捐口罩，現已募集3萬7000餘枚，正運往台灣。

一位參與這次計畫的政大畢業陸生則向中央社記者表示，在台讀書留下許多美好回憶，「希望能幫到母校師生，那怕只是一點點」。

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政大北京校友會今天發布書面聲明表示，疫情在全球範圍內蔓延，世界各地的政大校友都十分關心母校。因應當前情勢，政大北京校友會的部分校友共同決定向母校義捐口罩，感恩學校多年的培育與教導。

聲明表示，在口罩募集過程中，政大北京校友會多位幹部負責協調與執行工作，在統計義舉校友人數及其募捐意向的同時，也積極聯絡母校說明校友募捐義舉情況。據統計，此次義舉共有70餘位校友參與，共募集口罩3萬7000餘個。目前這批口罩正在運往台灣。

聲明也提到，希望這批口罩可以順利運抵學校，送達政大師生，為母校應對疫情提供助益。

參與人之一的政大畢業陸生接受中央社訪問時表示，在政大念書的過程留給他許多美好的回憶，對母校有感情。有同學看到台灣採行口罩實名限購，擔憂可能對母校師生會有些不便，想為政大師生幫一點忙，因此發起這次計畫。

對於陸方突然暫停今年度陸生來台，這名畢業陸生則表示，有時候會不免感慨，現下的兩岸關係與他來台時相比，真是天壤之別。「累積善意靠點點滴滴，摧垮善意卻只要一朝一夕」。