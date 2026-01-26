陸AI雙雄拚用戶流量　春節「搶紅包」活動較勁...砸67億現金

▲大陸網路用戶在春節期間用微信「搶紅包」。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

2026年春節前夕，大陸網路龍頭企業騰訊及百度先後推出「AI應用」紅包活動，將年節「搶紅包」行銷戰場延伸至人工智慧產品入口。兩家公司合計投入15億元人民幣（約67億元新台幣）現金，透過紅包、任務與互動玩法，引導用戶安裝並使用AI服務，爭奪新一波用戶流量與AI生態入口。

▲騰訊生成式AI元寶。（圖／CFP）

《中國商報》報導，1月25日，騰訊元寶和百度文心一言相繼宣佈開啓新春紅包活動，總投入金額達15億元（人民幣，下同）。在延續春節「搶紅包」傳統營銷模式的同時，「紅包大戰」已從支付入口爭奪轉向搶佔AI生態入口，各大互聯網公司正借年俗熱度普及AI產品，試圖在「AI互聯網」入口之爭中搶佔先機。

騰訊昨（25）日宣佈，旗下生成式AI應用「元寶App」將自2月1日起啟動新春活動，規劃分發10億元現金紅包，單個紅包金額最高可達萬元，用戶須更新至指定版本並於活動頁面預約參與。活動設計包含現金紅包、小馬卡及分享任務，鼓勵用戶持續登入與互動。

▲百度AI應用App「文小言」。（圖／CFP）

同日，百度也公佈自1月26日至3月12日，使用者在百度App內操作文心助手，有機會分得5億元現金紅包，最高獎勵同樣上看1萬元，並搭配指定時段的互動活動，引導用戶在AI助手內輸入口令參與抽獎。

據了解，「春節紅包」是大陸網路平台長期用於爭奪流量的重要工具，早年從支付工具到短影音平台，皆曾透過春晚與年節活動培養使用習慣。此次紅包行銷結合AI應用，被視為大型網路企業嘗試複製過往模式，推動人工智慧服務普及的新一輪佈局。

大陸網路分析師張書樂表示，企業透過紅包刺激安裝，再引導用戶探索不同AI使用場景，以提高留存率與使用頻率。

大陸資深電信產業分析師馬繼華強調，人工智慧產業正進入應用落地關鍵期，爭奪AI應用入口成為平台競爭焦點，「過往微信支付、支付寶等服務，皆曾藉由春節紅包快速擴大用戶規模，但在用戶使用習慣與市場環境已大幅改變的情況下，AI紅包行銷能否複製當年的成效，仍有待後續觀察。」