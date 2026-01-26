　
霍諾德徒手攀台北101　「幕後功臣」是這些人！

▲幕後功臣一次看。（AI協作圖／記者鄺郁庭製作，經編輯審核）（AI協作圖／記者鄺郁庭製作，經編輯審核）

▲幕後功臣一次看。（AI協作圖／記者鄺郁庭製作，經編輯審核）

記者鄺郁庭／綜合報導

攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時1小時31分成功完成，許多人的目光都聚焦在這位傳奇身上。不過，「幕後功臣」更值得一提，包括攝影師、空拍團隊，以及賈永婕、台北101、台北市政府、霍諾德妻子等人，在這次挑戰中扮演的角色缺一不可。

霍諾德徒手攀登台北101的直播畫面震撼全網，但這場挑戰之所以能「安全完成、還能拍得好看」，靠的不只是一個人的勇氣，而是一整套幕後團隊與協力單位，把風險、拍攝、許可、現場動線與心理支持都撐住。《ETtoday新聞雲》整理幕後功臣懶人包，一次看哪些人／單位是「幕後功臣」，各自扮演什麼角色？

1）奧斯卡級攝影師：金國威（Jimmy Chin）：「把命懸在鏡頭上」的關鍵眼睛

《赤手登峰》（Free Solo）奧斯卡最佳紀錄片得主，也是一線極限運動員與登山攝影師。這次負責跟拍霍諾德攀101的關鍵鏡頭。曾在2019年，冒著生命危險、拍攝霍諾德徒手攀登「酋長岩」，以《赤手登峰》（Free Solo）勇奪奧斯卡最佳紀錄片，揚名全球。

極限拍攝不是「跟著拍」而已，而是要預判霍諾德下一步，提前卡位，才能拍到最驚險、最清楚的畫面。外界看到的流暢畫面，背後是場勘、繩索工程、佈位與器材運作的高風險專業。他與霍諾德交情超過15年，是「朋友＋紀錄者」的雙重角色，也讓這次拍攝更像是把生命交付彼此的信任合作。

2）空拍／吊掛／直播攝影團隊：真正的「第二批攀登者」

直播裡最讓人腿軟的，除了霍諾德往下看的一瞬間，還有鏡頭帶到——攝影師其實也吊在半空中。這群人有的吊掛在外牆高空、有人提前到頂端或定點等待、有人負責現場直播切換與節奏掌控。

在高空、風速不穩、器材沉重還要穩定運鏡，這些畫面能「好看又不暈」，靠的是專業與膽識。直播不是單鏡到底，還包含剪接、節目企劃、運鏡切換、情緒鋪陳，讓觀眾一路緊張到登頂。

3）賈永婕＋台北101：一句「我們要做！」把提案變成現實

這次挑戰最大推手，莫過於台北101董事長賈永婕（Janet）。Netflix製作人回憶，原本覺得提案能成只有五成把握，簡報才講到一半，賈永婕就霸氣拍板，「停！我們要做！」

賈永婕以101方的角色，提供信任、拍板與資源整合，讓計畫從「想像」變成「可執行」。畢竟台北101是國家級地標，挑戰能否成行，核心就是信任與協助；一旦拍板，後續團隊才能啟動完整的安全與執行流程。

4）台北市政府等公私部門：把「安全與秩序」變成看不見的底盤

台北市長蔣萬安提到，為了讓直播順利全球同步放送，約有30個公私部門協力，累計動員上百人次做跨機關協調與安全整備，從交通管制、警力與義交配置、現場引導、協拍單位支援、文化／交通／公園等單位的協調。直播現場要同時顧到「人潮、交通、拍攝動線、風險控管」，這些都不在鏡頭裡，但少一環就可能出事。

5）妻子桑妮（Sanni McCandless）：最穩的「心理後盾」

直播前的漏網鏡頭裡，霍諾德在起攀前竟然還能跟妻子輕鬆聊天，被不少人形容像「要出門散步」。在高風險任務前，提供霍諾德最需要的——情緒穩定與如常感。桑妮坦言，自己的任務是「穩定軍心」，在關鍵時刻給予最穩的支持，讓霍諾德可以專注在每一步。

