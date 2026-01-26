　
    • 　
>
地方焦點

全台首座南投氦氣球樂園2/11起試營運　開放縣民免費體驗3天

▲九九峰氦氣球園區模擬圖。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲九九峰氦氣球園區模擬圖。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

全國首座「九九峰氦氣球園區」即將在今年農曆春節期間正式對外亮相啟用，南投縣政府指出，預計1月28日進行氦氣球升空測試、自2月11日試營運，2月12日至14日3天開放縣民及草屯鎮居民預約免費入園、搶先體驗，也歡迎全國民眾新春期間走訪南投，體驗全新景點。

縣府26日召開1月份第2次縣務會議，由觀光處報告有關草屯九九峰氦氣球遊憩園區的最新籌辦進度，目前正加緊安裝建置辦理試運轉檢測安全及審查作業。

▲全台首座南投氦氣球樂園2/11起試營運，縣民優先免費體驗。（圖／南投縣政府提供）

縣長許淑華表示，九九峰氦氣球園區於2月12日至14日開放縣民及草屯鎮居民線上預約，採分時段入場、共1700個名額，其中草屯鎮居民提供1000個名額、南投縣民提供700個名額，讓縣民能優先感受新景點魅力；後續正式營運的入園票價與相關優惠措施，縣府將在2月4日南投燈會記者會中正式對外說明，完整報告相關活動內容與春節旅遊亮點。

▲全台首座南投氦氣球樂園2/11起試營運，縣民優先免費體驗。（圖／南投縣政府提供）

▲全台首座南投氦氣球樂園2/11起試營運，縣民優先免費體驗。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，去年南投燈會吸引約550萬人次，今年適逢馬年，加上南投曾於12年前承辦臺灣燈會的經驗，今年在主燈規劃上將呈現「雙主燈」亮點，展演內容更增添多元創新元素、熱鬧可期，期盼帶動人潮再創新高。

許淑華指出，今年除燈會活動持續升級，九九峰氦氣球樂園開園也可望形成新的觀光動能，加上台14線沿線串聯國姓熱門景點「橋聳雲天」等綠色遊憩路線，以及在地咖啡與水果等特色產業推廣活動，期待春節連假提供全國民眾更豐富多元的旅遊選擇，歡迎國人走春到南投、感受在地年節新魅力。

01/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

霍諾德徒手攀101　「幕後功臣」是這些人

氦氣球樂園試營運草屯鎮九九峰南投縣民免費預約限額

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

