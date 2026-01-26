陸嫌「擋軍購不到位」推遲國共論壇？　蕭旭岑斥：綠媒認知作戰

▲國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文上任後，傳出國民黨積極恢復停辦9年的國共論壇延至2月進行，且會轉型為智庫交流；據《自由時報》指出，中國高層對國民黨阻擋軍購的表現「不夠滿意」，才因此「技術性推遲」。國民黨副主席蕭旭岑今（26日）痛批，該報導完全是胡說八道，國民黨很快就會對外說明，到時候就知道誰在說謊，也會認真思考採取法律動作。

據《自由時報》報導，國民黨近日多次透過管道向北京傳遞想要在農曆年前舉辦國共論壇的想法，更稱已多次阻擋軍購。不過中共當局卻認為，國民黨的表現遠不如2005年連胡會前杯葛軍購69次，並要國民黨能做到阻擋1.25兆的軍購預算、統一台灣後要有明確的制度安排，且不能支持台美供應鏈合作，更稱若做不到就不利壓制台獨。

蕭旭岑今日接受廣播節目「千秋萬事」專訪指出，是似而非的謊言與認知作戰，「你相信自由時報可以收到對岸的消息嗎？還會知道習近平的心境？是裝竊聽器嗎？」他批，綠媒意圖去塑造國民黨為了見中共國家主席習近平、為了訪中，去杯葛軍購預算，但明明民眾黨主席黃國昌早已戳破民進黨政府的謊言，美國需要的是3000億美元的軍購，為何需要編列到1.25兆元的預算，這筆錢是怎麼灌水的？

蕭旭岑強調，藍白不是為了擋軍購預算，是為了人民的血汗錢，因為軍購預算比例太誇張，在野要求嚴審。他說，國民黨要訪中、智庫對接，乃至於黨主席鄭麗文是否會見到習近平，這些事情都跟軍購沒有任何關係，不用任何條件、門票，只要認同中華民國憲法是一中憲法，兩岸關係不是兩國關係，就能去訪問大陸。

蕭旭岑說，從前主席馬英九、連戰、洪秀柱到朱立倫，這麼多年來都去過了，哪一次跟軍購有關係？硬把軍購跟國民黨訪問大陸綁在一起，是非常惡意的連結，意圖影響今年的選舉，這就是認知作戰！自己昨天已與其他國民黨幹部討論，會認真思考採取法律動作。