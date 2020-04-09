出手救觀光！林佳龍：振興期淘汰賽開跑「準備好的企業會成功」

▲交通部長林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，觀光產業大受打擊。交通部長林佳龍表示，雖然過去陸客爆量，導致我國觀光產業大增，但目前是受到不可抗力影響，若放任企業自生自滅，會造成嚴重失業的社會問題。行政院政委龔明鑫表示，未來振興期間，就可明顯看出淘汰賽，準備好的企業可提高競爭力，不適任的就會被淘汰。

交通部為協助紓困觀光產業，投入200餘億的經費，觀光局也宣布，將持續暫停出入團至5月底。林佳龍表示，過去某段時間陸客人數暴增，導致觀光市場出現大量投資，造成過度競爭的狀況。

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▲新冠肺炎衝擊，台北車站大廳與地下街人潮明顯減少。（圖／記者李宜秦攝）

林佳龍表示，但疫情是不可抗力的因素，政府雖要適度尊重市場影響，但也不能放任企業自生自滅，因此推出人力培訓計畫，希望產業利用此機會自我提升，進行數位轉型、提高行銷能力等，未來景氣復甦後，就可擴大營運。

龔明鑫表示，在此不可抗力因素影響的階段，進行淘汰賽並不適合，只會導致嚴重失業的社會問題，現階段必須保住企業、穩定人心，待紓困階段告一段落後，復甦期淘汰賽的競爭就會開始，準備好的企業已提升品質，競爭力也會大增。