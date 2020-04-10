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陳玉珍提議建「金門自治特別行政區」…向蘇貞昌拋3問：要比照原住民族！

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▲國民黨立委陳玉珍質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委陳玉珍質詢。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前稱中華民國是國家、台灣不是，引來行政院長蘇貞昌痛批不夠格當台灣的國會立委。陳玉珍10日再槓上蘇貞昌，並且提出三個問題，其中包括是否讓金門地區比照原住民族，實施完整自治，建立「金門自治特別行政區」。

陳玉珍10日在立法院質詢時，主動提起被蘇貞昌嗆不夠格當台灣的國會立委一事，雙方在質詢台上砲火連連，使她在事後接受訪問時痛批，「我非常生氣，我跟他說你如果要辯論有中華民國、台灣，那到外面公開辯論，這是我的質詢時間，蘇院長這樣子很沒有風度，我很生氣。」

▲國民黨立委陳玉珍質詢。（圖／記者林敬旻攝）

陳玉珍也在事後於臉書補上完整報告，她提到，當說出「台灣不是一個國家，中華民國才是一個國家」後，引來蘇貞昌激烈回應，還有眾多網友批評，但「其實我心底沒有一絲的恐懼。」因為無論從憲政體制、歷史事實與成長歷程中所受到的教育，還有國際公法的專業訓練，她自認她的國家認同論述完全站得住腳，所以對於網友的批評，都樂意以尊重的態度面對。

陳玉珍向全體國人，特別是絕大多數台灣本島的國民報告，「請不要僅從『大台灣本位主義』的角度來思考憲政體制和國土規劃。」自己身為一個離島金門選出來的國會立委，從國家整體的發展格局來談離島權益，從來不是要強調「差異性」，而是希望要凸顯與促進「融合性」。

陳玉珍強調，自己會說出「中華民國才是一個國家」，是因為長期以來，金馬地區並不屬於地理上台灣島的一部份，更荒謬的是，在兩岸對峙的政治現實下，金、馬地區卻屬於一個虛設的「福建省政府」。而這樣的沉痾不處理，所衍生出來的問題，就是當許多不了解歷史與地理的網友，指責金門人為何不認同台灣的根本原因，他們金馬人民當然也會以中華民國來捍衛自己的認同與主張。

陳玉珍表示，自己過去提到要制定「離島基本法」，並不是為了爭取離島的特權，而是思考著如何建立起中華民國憲政體制下的「台澎金馬命運共同體」。如果今天金門縣仍隸屬在虛級的福建省下，這樣的認同問題將永遠存在，彼此仍然會「針鋒相對」。

不過陳玉珍也提出了方法，她認為，若金門地區能夠仿照原住民族一般，改列為直屬行政院底下的「金門自治特別行政區」，讓金門與台灣更靠近，就可以重新打造「台澎金馬命運共同體」的想像，「這才是我內心的初衷。」

陳玉珍向蘇貞昌提出3大問題，第一，是否贊同彼此應強調「融合性」而不是「差異性」？第二，是否願意推動讓台澎金馬真正成為一個命運共同體？第三，是否願意推動讓金門地區比照原住民族，實施完整自治，建立「金門自治特別行政區」。

最後，陳玉珍期待蘇貞昌等人好好傾聽離島居民的心聲與訴求，並認真交辦研究提出具體解方，「從憲法層面、法制層面、現實層面等方面，找尋金門地區的未來！」

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▼陳玉珍提議，讓金門建區自治。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）

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