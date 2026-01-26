　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

河南女書記睡人夫淫穢片全流出　超悍元配貼公告：領國家薪忙開房

河南社區女書記劉艷杰遭人妻指控破壞家庭當小三。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

河南基層官場驚爆桃色風暴，中國河南社區女書記劉艷杰被指控介入他人家庭，擔任他人情婦，受害元配發揮超強戰鬥力，直接在社區張貼抖出這樁醜事，還同步流出劉女與她老公的床上親密畫面，讓原本形象勤奮的公務員瞬間跌落神壇。

人妻怒揭女書記當小三

這位女書記平時營造出的形象是關懷長輩、熱心服務的模範公僕，沒想到私底下卻是「服務」到別人家老公床上，受害元配不堪遭破壞家庭，決定揭發劉女不倫戀，更痛批她出軌成癮。另外，元配還狠酸劉女領國家薪水卻忙著開房，並隨文附上大量的私密對話與不堪入目的性愛畫面當作證據，玉石俱焚的報復手段只為了毀掉對方的政治前途，徹底封死晉升大門。

若有靠山仍可過關

目前劉女的仕途雖然看似亮起紅燈，但未來走向仍充滿變數，目前還不確定劉女是否已被立案調查，但輿論早已沸騰。網友們紛紛留言冷嘲熱諷表示，「表面越老實，內心就越風騷」「果然是人民的公僕，為人民服務啊！」不過也有內行人推測，若劉女背後靠山夠穩，或許躲個風頭就能船過水無痕，官位依然穩如泰山。

中國官場充斥權色交易

事實上，這類桃色風暴在中共體系內早已司空見慣。從2021年體壇名將彭帥指控前副總理張高麗性侵，到各種大大小小的權色交易，顯示權力腐敗往往伴隨著荒唐私生活，資深人士分析，這種權色交易的文化深植已久，甚至傳出有換妻這種特權荒謬行徑。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

河南女書記睡人夫淫穢片全流出　超悍元配貼公告：領國家薪忙開房

