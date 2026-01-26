霍諾德赤手攻頂101　工傷協會怒噴：把人命當宣傳素材！慘被灌爆

▲美國自由攀岩名將霍諾德徒手攀登台北101，登頂成功引起廣大盛讚。（圖／記者李毓康攝）



記者曾羿翔／綜合報導

美國傳奇極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日上午成功挑戰徒手攀登台北101大樓外牆，以約91分鐘 完成這項高難度壯舉，在網路與國際媒體上引發熱議與廣大稱讚。此突破性成就也被全球媒體報導，許多人紛紛在社群平台上為他喝采。不過工傷協會的逆風發文卻被大批網友灌爆。



工傷協會強烈譴責活動安排 怒批踐踏職安只為行銷

工傷協會25日晚間發文強烈譴責，台灣多年來「職業墜落死亡」長期高居各類職災死因之首，這不是偶發，而是制度性失靈的結果。回顧台北101，在3月31日那場地震中，曾造成五名工人死亡，並於信義路旁設立工殤碑，提醒社會：工安是用人命換來的教訓。然而，令人震驚的是，今天的101業主究竟怎麼了？竟然容許一名人員在毫無完善防護措施的情況下，攀登台北101大樓。請問，這是在追求什麼？名聲？話題？還是「藝高人膽大」的錯誤英雄敘事？這不是勇氣，而是對職業安全的公然踐踏；這不是表演，而是把人命當成宣傳素材。



101公司是否意識到，台灣位處地震帶，任何突發震動、強風或設備失效，都可能瞬間奪命？難道過去的工殤還不夠多？工殤碑只是裝飾品嗎？當企業，就是在向社會傳遞一個極其危險的訊息：只要有話題，人命可以被犧牲。這樣的價值觀，我們不能接受，也絕不應該再容忍。請問台北市政府勞動局，面對如此毫無防備、風險顯而易見的行為，你們怎麼會同意讓101舉辦？這樣公然違反工安的行徑，如若發生墜落意外，後果誰來承擔？



工傷協會臉書被灌爆 網友：別拿極限運動亂扯職安

許多人湧入工傷協會的臉書留言，「這是場極限運動表演，而非高空工安示範！經過專業的團隊做趨近完全的準備，與各部會協調來降低風險與符合法規」、「Alex是運動員好嗎」、「他是專業的攀岩好手，不是工人」、「Alex不是工人，請你們去唸自己協會的名字一百次」、「這是經過評估的極限運動，跟工安有什麼關係」、「蹭什麼蹭」、「工會可以更專業一點」、「台北市政府曾表示本案是在去年由台北101與市府接洽，並依相關法規與標準作業程序辦理」、「請勿刷存在感」。

霍諾德此次以無繩索、無安全繩的方式完成登頂101，引得滿堂彩，他過去曾以無繩索徒手攀登美國酋長岩（El Capitan）成名，並拍成紀錄片《赤手登峰》。截至目前，台北101相關單位尚未對工傷協會的指責給出回應。