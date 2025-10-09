匆匆忙忙連滾帶爬！王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人笑：嘆為觀止

記者楊庭蒝／綜合報導

民進黨立委王世堅以敢言敢批、情緒激昂著稱，長年在議場上的火爆質詢經常成為網路熱議話題。近日，他的「金句」更意外跨越海峽，被中國網友改編成網路神曲〈沒出息〉，在抖音上爆紅，隨後更傳回台灣，引發模仿與惡搞熱潮，成為新一波兩岸社群現象。

這首名為〈沒出息〉的歌曲由中國網友剪輯製作，旋律激昂，歌詞取材自王世堅早年在議場上針對時任台北市長柯文哲的激烈發言，包括：「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬；睜眼說瞎話！你在哽咽什麼？你在哭什麼啊？沒出息！」等語。創作者更搭配王世堅拍桌、甩頭等經典畫面，使歌曲畫面與情緒相互呼應，瞬間在網路上掀起熱烈迴響。

歌曲爆紅後，抖音上甚至出現專為王世堅設立的粉絲帳號，短時間內吸引上萬人追蹤。不少中國家長更將這首歌當作「訓子神曲」，用來教育小孩「不要沒出息」。同時，台灣網友也紛紛加入模仿行列，留言區中不乏「這首歌超洗腦」、「恰吉如果用這首歌當競選曲一定當選」等趣味評論，還有人笑稱想聽完整版三分鐘版本。

對於自己成為「抖音神曲主角」，王世堅受訪時展現幽默態度，大笑表示「嘆為觀止」，並盛讚網路世界的創意能量：「台灣真的是人才濟濟，充滿天才與鬼才。」他也指出，歌曲內容取自他過去對柯文哲的質詢，並語帶諷刺地說：「如果柯市長當時有聽進去，就不會後來陷入京華城案；有時候自以為是、執迷不悟，最後難逃司法的檢驗。」

除了政治趣味之外，「王世堅語錄」也在民間延伸出各種生活應用。許多網友將他的名言「請打包走人」、「沒出息」視為自我警惕的座右銘，甚至稱他為「心靈導師」。有網友笑稱，聽完這首歌會提醒自己「早點起床，不要匆匆忙忙連滾帶爬」。

不過，這波「恰吉熱」也再度引發對短影音平台與政治文化的討論。與王世堅同為民進黨立委的王義川曾呼籲應限制青少年使用抖音，但王世堅則持不同立場，認為不應以意識形態設限，強調社會不該因「統戰」疑慮而自我設限。他說：「只要年輕人能從中展現創意，這樣的文化現象未嘗不是一種活力。」