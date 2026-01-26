柯建銘拚連任總召　鍾佳濱：任何成員有意願擔任幹部都是黨團之福

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨團將進行下會期幹部改組，「萬年總召」柯建銘已表態會去登記。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（26日）表示，需要有人挺身而出，因為黨團運作就是需要有人犧牲、帶領黨團，任何黨團成員有意願擔任黨團幹部，都是黨團之福，珍惜每位付出的同仁，相信下會期開議會有很堅強的陣容。

民進黨立院黨團23日行文黨籍立委辦公室，徵詢參選民進黨團三長意願，現任民進黨團總召柯建銘也證實，他會登記下會期總召，「我會去登記」。民進黨立委王世堅則說，希望柯建銘為國家知所進退。

針對柯建銘連任可能，民進黨團幹事長鍾佳濱今（26日）表示，民進黨團的黨團自主，每年都會進行黨團幹部改組，「我在這裡已經十個年頭，幾乎每一個會期最後階段，我們都會公佈這樣的時間」。

鍾佳濱認為，黨內黨團的成員也需要有人挺身而出，因為黨團的運作就是需要有人付出犧牲、帶領黨團，任何黨團成員有意願擔任黨團幹部，都是黨團之福，「我們珍惜每一位黨團付出的同仁」，相信在下個會期開議時，會有很堅強的黨團成員陣容，「當然我們黨團成員也是大家互相鼓勵啦」。

媒體追問，會希望柯總召繼續？鍾佳濱說，誠如柯建銘過去常說的，任何的組合他都能搭配，這是他自己引以為豪的一點。過去黨團有這樣的傳統，也相信未來的黨團不管是怎麼樣的組合，應該都是最佳組合。