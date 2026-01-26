柯文哲自爆「生殖法換軍購案」　蕭旭岑：策略運用不需負面解讀

▲民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨前主席柯文哲想協助同黨立委陳昭姿推動「代理孕母」納入《人工生殖法》；他昨日更自爆，曾與民進黨立院黨團總召柯建銘談《人工生殖法》換取總預算與軍購通過，但遭民進黨團拒絕一事，痛批綠營是為了反對而反對，引發輿論爭議。國民黨副主席蕭旭岑今（26日）為柯文哲緩頰，這應只是柯的策略應用，不必負面解讀；他也強調，藍白合是被藍白兩黨的基層推著走，不是高層說變就變。

對於柯文哲發言屢爆爭議，是否在挑戰藍白合默契？蕭旭岑接受廣播節目「千秋萬事」專訪時指出，柯文哲跟民眾黨主席黃國昌都非常重要，一個是精神領袖一個是現任主席，對藍白合而言，對國民黨而言，都是重要盟友，柯文哲是快言快語的人，是一種談判運用方式，是否真的交換，有待釐清，但是應該以他們實際做了什麼決策為基準。

蕭旭岑認為，藍白合是被民意推著走的，這股民意是來自於賴清德上任以來無能濫權、賣台賣國行徑，激發藍白兩黨支持者高度不認同，藍白合是這個不認同的投射，推動兩黨在立院的合作、選舉合作，兩黨是被基層推著走，不是高層說要怎麼變就怎麼變。

蕭旭岑強調，藍白兩黨在政策討論很多次，藍白合應該要看的是這個面向，柯文哲快人快語個人風格強烈，應該用比較正面角度解讀，因為負面角度解讀就中民進黨的計；他直言，現在最重要是藍白合作下架民進黨，讓賴清德總統下台，才能保護台灣人民成為民意匯集的力量，不要被民進黨界縫插針。

