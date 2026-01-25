　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

深夜脫兒褲子摸下體6秒...查看尿床　台南媽媽竟被控侵犯！

尿，尿尿小童。（圖／達志影像／示意圖）

▲一名母親半夜查看兒子是否尿床，竟意外引發猥褻指控。（圖／達志影像／示意圖）

記者曾羿翔／綜合報導

台南一名母親因半夜查看兒子是否尿床，短暫拉開其褲子檢查，被家中長輩拍下影片，沒想到竟意外引發猥褻指控。檢方主張母親趁孩子熟睡時觸摸下體，涉嫌乘機猥褻罪，然而法院審理後認定證據不足，母親並無猥褻意圖，最終高等法院台南分院駁回檢方上訴，維持一審無罪判決。

判決書指出，案件發生在凌晨，當時母親因擔心孩子尿床，進入房間查看，過程中短暫觸摸其下體約6秒。孩子的外祖父在場拍攝影片，原為記錄女兒的精神狀況提供給社工與醫師作為治療依據，未料影片引起社會局關注並通報警方，導致檢方提起公訴。

影片還原照護脈絡  外祖父出庭作證

法院審酌多方證據與證人證詞，指出母親當時精神狀況不穩，僅服用精神科藥物約一個月，行為雖不合常理，但無法據此推定其有猥褻故意。影片中可見，母親曾彎身詢問兒子：「你有沒有尿？」隨後拉開褲頭，伸手短暫觸摸，確認後便替兒子拉回褲子、拍臀安撫。整體行為極為短暫，難以構成滿足性慾之猥褻行為。

外祖父出庭證稱，女兒行為僅因對照顧責任過度焦慮，並非意圖不軌。他強調當時女兒精神狀不佳，自己拍攝影片只是為了協助醫療，不認為她有猥褻傾向。檢察官引用部分親屬間傳聞，試圖主張母親有異常需求，但法院認為該等言詞未經交叉詰問，可信度不足。

母深夜關心兒子遭誤會　法院最終還清白

法院強調，刑事審判須基於無合理懷疑原則，在缺乏直接且確切證據下，不應單憑行為表象或片段錄影便做出有罪認定。最終裁定母親無罪，檢方上訴亦遭駁回。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

01/23 全台詐欺最新數據

421 2 6140 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賈永婕端鳳梨拜拜！霍諾德站旁邊「表情困惑」…畫面瘋傳
婚禮現場驚見「許光漢典」！王力宏現身獻祝福
前主播點名賈永婕「不只賭上董事長位置」　大讚霍諾德攻頂101
吳宗憲證婚：「Lulu走路都怪怪的」
陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩
新電視太大！吊車出動「空運搬進家」　國外影片瘋傳

