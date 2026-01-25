沈伯洋揭2026中共鎖台三軸線　自嘲最大功能是當「箭靶」

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國大陸官媒《央視》24日下午報導，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。對此，民進黨立委沈伯洋坦言，看到中國的新聞，實在很難樂觀。他也分析，敵方將在2026年透過「解除武裝」、「認知改變」與「資源壟斷」三條軸線，企圖切斷台灣與世界的連結。

民進黨立委沈伯洋24日深夜以「2026年的計劃」為題發文表示，當台灣努力走向世界，敵方的目標只有一個，「切斷台灣與世界的連繫」，2026就是三條軸線。

首先是「物理上解除武裝」，沈伯洋指出，藍白從去年砍外交預算，到今年擋國防預算，正聯手在物理上削弱台灣的自保能力。第二則是「精神上認知改變」，鋪天蓋地的疑美論已影響約5%的關鍵選民，足以左右選舉，並瓦解民主盟友對台灣的信心。這也會搭配未來的親中法案。

最後是「選舉上資源壟斷」，沈伯洋列舉，透過「拿回黨產」與「紅媒回歸」兩個法案，對方已備妥銀彈與宣傳。

「現在需要的是，從基層突圍」，沈伯洋認為，法案擋不下來，就只能深入村里打預防針。年後將迎來資訊攻擊的高峰，要完備基層對謠言的免疫力，各個候選人將會非常辛苦，但他會盡他所能協助到底。

談及中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員長劉振立落馬一事，沈伯洋坦言，看到中國的新聞，實在很難樂觀。總之他就就繼續守在他的位置上，「直到他們將我抹黑到極致」。他也自嘲，「我最大的功能應該還是箭靶」。