霍諾德征服台北101！最新發文「感謝讓一切成真」　萬人湧入告白

▲霍諾德在101頂端自拍。（圖／翻攝自臉書／Alex Honnold）

記者周亭瑋／綜合報導

美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）25日僅耗時1.5小時，成功徒手征服508公尺高的台北101，震撼全球。稍早，他於社群平台發聲，感謝團隊支持並大讚台北101是座不可思議的塔樓，引發上萬名網友湧入朝聖。

霍諾德臉書發文：多麼棒的一次攀爬！

在完成驚心動魄的挑戰後，霍諾德今在臉書發文，他寫道「台北101！多麼棒的一次攀爬！我很快會分享更多細節，但現在...謝謝！感謝讓這一切成真的整個團隊，在這一座不可思議的塔樓上，真是太棒的一天！」

文中更標記了合作直播的Netflix體育頻道，字裡行間透漏出對挑戰成功的興奮，與對地標建築的敬意。

驚險瞬間嚇壞觀眾 網友直呼：手汗流成尼加拉瀑布

該貼文發出後，立即吸引全球粉絲關注，留言區充斥著各國網友的驚嘆與敬佩。不少人回想起直播中驚險的時刻，紛紛回應「你勾住腿、雙手往後靠的那一刻，老兄你差點讓我們心臟病發作」、「我的手汗流得像尼加拉瀑布一樣」、「你真的是太神奇了」、「從山脈界的神變成了摩天大樓界的神」。

網友熱情告白：台灣愛你

除了國外粉絲的讚嘆，也有許多台灣網友現身致謝，感性表示「謝謝你，亞歷斯！台灣愛你」、「我原本還希望你爬到頂端時，能看到亞蘭·羅伯特在那裡掛著跟你打招呼」。



