黃守仕退選！控遭黃國昌「四金釵」抹黑　民眾黨：盼夥伴團結向前

▲民眾黨黨代表黃守仕。（圖／翻攝自Facebook／黃守仕）

記者蘇靖宸／台北報導

有意投入新北金山萬里議員選舉的民眾黨汐止區主任、黨代表黃守仕今（26日）發出退選聲明，點名遭黨主席黃國昌「四金釵」之一的陳語倢抹黑影射。對此，民眾黨發言人張彤回應，尊重黃守仕決定；民眾黨地方選舉初選制度一向公開透明，無任何人享有特別待遇，民眾黨一向樂觀看待黨內優秀人才在公平機制下良性競爭，並期盼所有夥伴以民眾利益為先、團結向前。

黃守仕26日上午在社群媒體發布退選聲明指出，她半年多前決心投入汐止金山萬里議員選舉，持續在地經營、勤跑基層，但今忍痛退出黨內初選，因為遭數個月前遷戶口至汐止的黨內競爭者持續不明攻擊抹黑、惡意影射。她直指，1月11日陳語倢直播影射她攻擊其孩子，及未婚生子的人身攻擊，但卻無法提出「舉證」，已涉及《刑法》誹謗罪，且造假訊息接連不斷、抹黑，另LINE還有「反守仕社群」，至於是誰成立，頗耐人尋味，她所以為黨內團結，也已忍無可忍、身心俱疲，決定退出民眾黨汐止金山萬里選區市議員黨內初選。

對此，張彤表示，民眾黨尊重黃守仕決定、並肯定黃長期在地深耕與付出。張彤強調，民眾黨地方選舉初選制度一向公開透明，提名條例等相關規定，皆依黨代表大會、中央委員會、選舉決策委員會，逐級訂定決議並執行，包含現任議員，無任何人享有特別待遇，相關選舉辦法也早已明確公告，若同一選區有兩人以上登記，協調未達成共識即進行全民調，僅在艱困選區才採徵召方式。

張彤說，民眾黨一向樂觀看待黨內優秀人才在公平機制下良性競爭，並期盼所有夥伴以民眾利益為先、團結向前，共同回應人民期待。