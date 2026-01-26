國民黨本周協調新北市長人選　李四川、劉和然有望見面「攤牌」

▲李四川、劉和然本周有望見面談新北市長人選誰出線。（合成圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

2026年新北市長選戰國民黨人選尚未出爐，新北市副市長劉和然及台北市副市長李四川都表態參選，為達成國民黨主席鄭麗文下達的農曆年前提名目標，新北市黨部主委黃志雄說，最快一月底啟動協調，最晚農曆年前確定人選，將邀請李四川、劉和然召開協調會，時間與地點不會對外公布，協調形式以雙方會面為主，若協調意見一致即可完成整合，若仍有歧見，則進入初選民調程序，民調形式不拘，由雙方討論決定。

鄭麗文日前表示，新北市長人選會在農曆年前完成提名規劃。積極爭取提名的新北市副市長劉和然日前受訪說希望和李四川見面聊聊。李四川剛好安排與家人赴美旅遊，未有明確回應。黃志雄則說，由於李四川甫回台，黨部這周一定會安排兩人見面，但不確定時間、地點，也不會公開，相信雙方對於見面都樂見其成。

劉和然強調，自己的態度一直很明確，一切都以國民黨能在新北勝選為最重要的目標。新北市長人選的相關協調，由新北市黨部規畫，包括相關人選見面，也都是由市黨部統一安排，目前知道是希望在1月底前安排。

藍營人士透露，從各方民調中來看，最具優勢的李四川最快在輝達執行長黃仁勳1月底來台，輝達與台北市政府簽約後，最快於1月底，至遲或2月初就會正式宣布參選，也預計將再衝高一波民調支持度。

