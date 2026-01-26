辦尾牙「全員送iPhone 17 Pro」　獎金6萬起跳！2.9萬人羨慕炸

▲每個人都能獲得iPhone 17 Pro。（圖／林艷余授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

年關將近，各大企業陸續舉辦尾牙犒賞員工，而抽獎環節往往是全場矚目焦點。近日一名人妻分享，先生任職的公司今年不僅人人獲贈一支iPhone 17 Pro，現金獎更是6萬元起跳，優渥福利令上萬網友稱羨。

尾牙獎福利超霸氣：iPhone 17 Pro配萬元獎金

女網友在Threads發文，分享先生公司的超狂福利，即是全體員工不論職級，每人直接發放一支iPhone 17 Pro 256GB。除了手機之外，更是人人有現金獎，金額級距落在6萬至17萬元不等。

原PO在旁目睹驚人手筆，驚訝直呼看傻眼；而文章曝光後，也迅速吸引超過2.9萬人按讚關注。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

網友敲碗應徵：這種公司活該賺大錢

面對超優渥的獎金，網友們紛紛回應，「這才是讓員工留下來的動力，因為公司願意給獎勵，激勵人心」、「好棒的老闆，難怪年年賺大錢」、「活該這樣的公司賺錢」、「別人家的老闆，都不會讓人失望」。

更有大批網友跪求職缺，紛紛洗版回應「你先生公司有缺人嗎？我可以去掃廁所」、「公司有欠小編嗎？因為我缺手機」、「可以去應徵嗎哈哈哈，需要什麼條件」。

內行揭公司背景：中小企業更顯大氣

有內行網友指出，這間公司看來是規模不大、成立快30年的企業，資本額僅約500萬元，屬於中小企業；不過，老闆願意將利潤分享給員工，相當大氣。

此外，留言區也引發福利比拼，有其他網友分享，「我公司耶誕節是發10萬旅券，再加碼送7天特休」，強調「有錢也要有閒」才是最高境界。

．林艷余授權引用。

