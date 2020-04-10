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WHO被批「忽視台灣警告」　陸外交部：世衛「客觀公正又科學」堅定支持！

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▲美國總統川普近日多次批評世界衛生組織（WHO）。

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務院發言人9日指世衛將政治凌駕於公共衛生，太過順從中國，忽視台灣對疫情的警告，付出了生命的代價。大陸外交部發言人趙立堅10日回應，美方的說法不符事實，完全是出自政治動機，大陸1月中就邀請台灣專家到武漢考察，台灣專家也表達了由衷感謝，「世衛始終秉持客觀、公正、科學立場，積極主動履行自身職責，中方將一如既往地堅定支持。」

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

趙立堅在例行記者會上表示，新冠病毒對人類來說是一種全新的病毒，有一個認識和研判的過程，這是符合科學規律的，中國國家衛生健康委高級別專家組1月20日對外通報，確認有人傳人的現象，世衛組織駐華代表高力博士也在21日表示新冠病毒已經存在一定程度的人傳人現象，「可以說世衛組織在中方對外確認出現人傳人現象，並進行實地考察的基礎上，第一時間發布了權威信息，任何一個負責任的國家或機構，都不會在不掌握充分有效證據的情況下，就貿然下結論。」

趙立堅提到，美方稱國際社會未能得到台灣方面的信息，這種說法不符合事實，「台灣同胞是我們的骨肉同胞，沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康福祉。」

趙立堅指出，疫情發生後，國家衛生健康委及時主動向台灣通報疫情信息，1月中旬，應台灣地區相關部門請求，台灣醫療專家到武漢進行了實地全面考察，並同大陸專家進行了交流，台灣醫療專家對大陸方面的接待表達由衷的感謝。

趙立堅提到，世衛組織是由主權國家組成的聯合國專門機構，台灣參與世衛組織的活動必須在一個中國原則下，通過兩岸協商作出合情合理的安排，根據中方同世衛組織達成的安排，台灣地區設有《國際衛生條例》聯絡點，能夠及時獲取世衛組織發布的全球突發衛生事件信息，台灣地區發生的突發公共衛生事件信息，也能夠及時向世衛組織通報。

▼世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／路透社）

▲▼世衛組織,譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

趙立堅表示，台灣的醫療衛生專家，可以參加世衛組織相關技術會議，有需要時世衛組織專家可以赴台灣地區進行考察或提供援助，「這些安排都確保了無論是島內，還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣地區都可以及時有效應對。」

趙立堅指出，新冠肺炎疫情發生以來，世衛組織始終秉持客觀、公正、科學立場，積極主動履行自身職責，為協助各國應對疫情、推動國際抗疫合作做了大量工作，得到了國際社會普遍認可和高度讚譽。

趙立堅還說，美國國務院發言人的說法違背事實、顛倒黑白，完全是出於政治動機，企圖轉移視線、轉嫁矛盾，這無助於緩解美國當前的疫情，也不利於國際抗疫合作，損害的只能是美國自身的信譽形象和利益，「我們奉勸美方尊重客觀事實，尊重國際公論，把精力用到本國疫情防控上。」

最後，趙立堅強調，中方將和國際社會一道，一如既往地堅定支持世衛組織工作，支持世衛組織在全球抗疫合作中繼續發揮領導作用。

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