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「藝文紓困1.0」申請爆量預估破5千件！鄭麗君：加班也會審查完

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▲▼立法院教育委員會,文化部長鄭麗君。（圖／記者李毓康攝）

▲文化部長鄭麗君為爭取藝文紓困預算，透露憂心到幾度夜不成眠。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎讓藝文產業受到重創，文化部第一波「藝文紓困1.0」將於明（10）日截止，日前甚至單日申請暴增千件，至8日收件數已達2794件，外界預估可能突破5千件，文化部長鄭麗君說，團隊同仁很辛苦，「加班也會審查完」，期望能儘快撥款，支持藝文工作者度過此次難關。

鄭麗君提到在藝文產業中，人才是最關鍵的角色，因此支持藝文工作者度過難關是重要任務。只是政府在過去包括SARS時期，也沒有關於藝文紓困的經驗，因此一開始獲得的預算，跟她提出的需求差距很大，才會「幾度無法成眠」，是經過往返的協商溝通及爭取，又獲得特別預算。

請繼續往下閱讀...

她坦承在2月就預估藝文產業受到的衝擊很巨大，首波15億預算「其實不夠」，「藝文紓困1.0」方案以「人員薪酬」為優先，輔以營運支持補助；不過隨著疫情發展，挑戰接踵而來，因此度再向政院爭取第二波支持，「藝文紓困2.0」總預算將達52.2億，「紓困必須更擴大為對營運的持續性支持，尤其是維繫產業中的工作者及其背後家庭，讓人才不致流失，讓理想不被放棄。」

然而根據在4月7日收到1620件的申請，總金額統計已高達13億，8日更激增至2794件，很明顯將超出「藝文紓困1.0」預算。鄭麗君則承諾，在第一波核可的都會撥款，不會發生核可後沒錢撥的情況，針對申請案件也會盡可能從寬認定。

至於1.0不足的部分，有無可能動用2.0方案來撥款？鄭麗君表示要看立院判定，有特別條例提到，緊急還是可先動用一部分。

「藝文紓困1.0」在3月底才獲得約700件申請，日前一口氣爆增至2千多件，距離截止的10日還有2天，有外界預估可能達到5千件。雖然增量驚人，但鄭麗君還是鼓勵藝文工作者盡快把握第一波提出申請，把握10日前送件（以郵戳為憑），日後若需要補件將會有專人再通知。

不過她也提到，第一波和第二波申請之「事實不能重複」，但若有來不及在1.0時提出的，原則上在2.0提出也能接受，如果有漏申請的項目，原則上也能補提。

她也明白，藝文工作者樣態多元，身份判定不易，但審查團隊會盡力加速審查，「加班也會持續」，待建立作業模式後，第二波應該會更快速進行。

鄭麗君寫4千字長文談藝文紓困：「距離」不會將我們離散

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

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